«Las conversaciones sobre la reforma del Estatuto están en vía muerta»

- ¿Empieza a cansarles estar de socios eternos con el PNV?

- Nosotros tenemos un papel clave en estos momentos en la política vasca. ... Somos los que damos estabilidad y los que hacemos posible que la política haya bajado a tierra y que los partidos nacionalistas, soberanistas, independentistas no se vayan al monte y emprendan vías unilaterales que se han demostrado que lo único que lleva es a la tensión y al fracaso.

- Se le vio cómodo en la foto reciente con Arnaldo Otegi. ¿Puede cambiar el escenario de acuerdos en breve?

- Ya le digo yo que a corto y medio plazo no. El PSE no ve en estos momentos ningún tipo de cambio en la coyuntura para hacer posible eso. Ni en la cuestión ética que sigue estando pendiente en el haber de EH Bildu, ni en el modelo de país que nos proponen. Mientras su modelo de país sea el de seguir transitando hacia la independencia ya le digo yo que no tiene absolutamente nada que hacer con el PSE. Por nuestra parte, no va a cambiar nada. Otros igual pueden tener esas tentaciones pero desde luego no será el PSE. ¿Que el PNV pueda tener esas tentaciones especialmente en Gipuzkoa...? Bueno, eso ya no se lo puedo decir.

- Pero se lleva bien con Otegi...

- Tenemos una relación de normalidad democrática que es algo que la ciudadanía agradece después de tantas décadas de enfrentamiento y de violencia. Yo me felicito porque en estos momentos podamos estar sentados en una mesa y estar hablando de cuestiones como la sanidad, la vivienda, las políticas sociales y que podamos incluso acordar algunas cosas que contribuyen a mejorar la vida de la gente.

- ¿Cuando habla de corto y medio plazo piensa en las elecciones municipales y forales?

- No.

- ¿No va a ser aún el momento de gobernar junto a EH Bildu?

- No, por parte del PSE, no. A no ser de que EH Bildu tengan una catarsis y de un giro de 180 grados y se descabalgue de la utopía independentista y se vaya al pragmatismo de verdad, no al de postal, al del cálculo electoral.

- ¿Cómo está la cocina de la reforma del Estatuto?

- No ha habido avances. Ningún avance.

- ¿Siguen hablando?

- Han existido conversaciones informales sobre esta cuestión, pero hace tiempo que no se ha producido ningún tipo de conversación de ninguna clase. En estos momentos está la cuestión en vía muerta.

- ¿Desde cuándo no hablan, desde que se ha ido Ortuzar?

- Por ejemplo. Pero es que tampoco he visto ningún cambio. No se ha hablado de nada consistente de lo que es esto.

- Usted ha dicho que hay un amplio porcentaje de consenso...

- Sí, claro, pero ese consenso no es nuevo, viene de hace dos legislaturas. Creo que ahí se perdió una extraordinaria oportunidad y la echaron a perder los de siempre. Esa oportunidad la echaron a perder EH Bildu y el PNV cuando antepusieron su derecho de autodeterminación, su vía unilateral hacia la independencia, sobre todos los derechos sociales, sobre todo el consenso que habíamos conseguido en un 95% de las materias. Y aquello fue un error histórico porque el texto del futuro Estatuto de Autonomía estaba prácticamente hecho. Y a última hora a Joseba Egibar le dio por tirarse al monte una vez más. Y fue una gran oportunidad perdida. También digo, es un trabajo que sigue estando ahí y lo tenemos que aprovechar. Si abandonamos los puntos que nos separan para poner el acento en lo que nos une, es muy probable que pudiéramos tener un Estatuto que concitara un extraordinario consenso, el más grande de la historia de este país.

- El derecho a decidir sigue siendo la piedra en el camino.

- Es lo que rompe todo.

- ¿Va a haber algún compromiso que sin decir derecho a decidir suponga un nuevo punto de encuentro entre vascos? ¿Puede ser ese el camino?

- El camino nunca puede ser emprender un viaje desde la unilateralidad.

- Pero ese asunto se tendrá que resolver algún día... ¿Cómo?

- Sacándolo fuera de la ecuación. Yo siempre lo he tenido muy claro. Si es algo que distorsiona y que no nos permite tener un nuevo Estatuto de Autonomía 45 años después, ya va siendo hora de que algunos se den cuenta de que es una cuestión que se tiene que quedar fuera. Y yo no les niego que tengan el derecho a poner ese debate encima de la mes, pero fuera del debate estatutario porque eso nos impide avanzar.