A. González Egaña San Sebastián Domingo, 15 de junio 2025, 00:12 | Actualizado 00:54h. Comenta Compartir

Eneko Andueza no oculta su inmensa «sorpresa y decepción» tras desvelarse el informe de la UCO que relaciona a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, con supuestas mordidas. Pese a las informaciones que se van conociendo del caso minuto a minuto, el secretario general del PSE-EE cree que el Gobierno de Pedro Sánchez es «perfectamente sostenible» y que «lo mejor que le podría pasar a este país es que agote la legislatura». Al PNV le agradece su lealtad y que mantenga su apoyo al presidente tras conocerse la trama.

– Conoce y ha tratado a Santos Cerdán, ¿qué pensó al leer las informaciones sobre las supuestas mordidas atribuidas a él que recoge el informe de la UCO?

– No me hubiera imaginado nunca algo así. Sorpresa y decepción. Supone un impacto importante. Hago mías las palabras del presidente del Gobierno.

– ¿Ha sentido tristeza como mostró la presidenta de Navarra, María Chivite, a quien se le llegaron a escapar las lágrimas?

– Ellos tienen una cercanía personal importante. La carrera de María ha ido muy de la mano de la de Santos. En mi caso, ha sido una persona con la que he mantenido una relación y un contacto porque en su papel de secretario de Organización había muchas cosas de las que hablábamos.

– ¿Es suficiente con pedir perdón, anunciar una auditoría, una remodelación interna y decir que no va a haber elecciones, como hizo Sánchez el jueves?

– Aquí hay una cuestión que a mí me parece muy relevante. Y es la manera en que reaccionamos y cuáles son las medidas que adoptamos. El PSOE ha vuelto a demostrar que actúa con contundencia. Nosotros no nos dedicamos ni a proteger ni a intentar encubrir absolutamente nada. Hemos visto que frente a otros casos de corrupción ha habido otros que han preferido pasar de puntillas.

Efecto en el partido «El PSE-EE siempre ha sido un ejemplo de compromiso y de honestidad y se ha dejado hasta la vida en ello»

– ¿Cómo es posible que Pedro Sánchez no supiera nada cuando lleva con Cerdán desde 2014?

– Todo no se puede saber y, desde luego, uno confía en el equipo que le rodea. Hay veces que ocurren estas cosas, pero por desgracia muchas veces es inevitable.

– ¿Es sostenible el Gobierno de Sánchez en estas circunstancias?

– Es perfectamente sostenible. Y más teniendo en cuenta que la alternativa que tenemos enfrente es la peor de las posibles de la mano de la extrema derecha y de la derecha extrema. Lo mejor que le puede pasar a este país es que este Gobierno agote la legislatura.

– ¿Sánchez va a resistir a pesar de Santos Cerdán hasta 2027?

– No es una cuestión de resistir. Es una cuestión de atender al compromiso que tiene con la ciudadanía y con los acuerdos de gobierno que tenemos firmados. La obligación del presidente es agotar la legislatura.

– El lehendakari dijo en el foro de El Diario Vasco que «la legislatura pasa a una nueva fase después de los acontecimientos en el PSOE». ¿Está de acuerdo?

– No sé si entra en otra fase, pero sí que han cambiado determinadas circunstancias, empezando porque desde nuestro partido tendremos que afrontar ahora mismo un periodo de cambios por razones obvias y también un periodo de reflexión que espero culminemos lo antes posible con la celebración, a primeros de julio, de nuestro Comité Federal.

– ¿Esto en qué le puede afectar o le está afectando ya al PSE?

– Al PSE le afecta en la medida que le puede afectar al conjunto del PSOE. Pero el PSE-EE siempre ha sido un ejemplo de compromiso y de honestidad y se ha dejado hasta la vida en ello. Uno no se juega la vida por ganar dinero ni por hacer nada ilícito, sino por un compromiso absolutamente inquebrantable con su país y con sus ideas y sus principios.

– ¿Su socio de gobierno, el PNV, mantendrá el apoyo a Sánchez tras el caso Cerdán?

– Así lo manifestó el jueves el líder del PNV, Aitor Esteban, y yo le agradezco esa lealtad tras lo ocurrido con Santos Cerdán porque creo que es un ejercicio de responsabilidad y, en este sentido, podemos decir que en ese barco estamos todos y que lo que corresponde es seguir trabajando.

Relación con el PNV «Me he sentido agredido con algunos pronunciamientos que ha hecho el EBB cuando dicen que soy un provocador...»

– Ya en el escenario de Euskadi, ¿se ha reconducido la relación con el PNV después de los últimos desencuentros?

– Sí, pero el PSE siempre ha salido a reaccionar a rebufo de cosas que han dicho o que han hecho desde el PNV y al final siempre parece que el malo de la película es Andueza. Por parte del PSE nunca ha existido un ánimo de tener ningún tipo de tensión ni de bronca con el PNV, sino todo lo contrario. Pero hay declaraciones y actitudes que se salen de la hoja de ruta que tenemos marcada desde el Gobierno que nos obliga a posicionarnos y a pronunciarnos.

– ¿Considera que a veces puede ser demasiado vehemente?

– Hay veces que me siento agredido con algunos pronunciamientos que ha hecho el EBB cuando dicen que soy un provocador. Yo, en mi condición de secretario general del PSE, tengo que defender a mi partido, a mis compañeros y, sobre todo, tengo que defender lo que he firmado. Si hay algo que soy es leal y fiel a la palabra que doy. ¿Que a otros les gustaría que estuviéramos en una posición de sumisión? Lo siento, pero el PSE siempre dirá lo que piense en cada momento y mucho más cuando se hacen pronunciamientos que se salen de lo que tenemos acordado.

– El jeltzale Díez Antxustegi comentó que a usted le gustan las polémicas. ¿Le molestó?

– A mí no me gustan las polémicas. Es más, me incomodan. Pero hay otros que, a tenor de sus declaraciones, parece que sí les gustan. Muchas cosas que se han dicho sobre mí, en lo personal, me han podido molestar, y mucho, porque me parecen muy injustas e irrespetuosas. Algunos tienen la piel muy fina cuando alguien dice algo sobre un cargo público del PNV, pero después ellos atacan directamente, en lo personal, a mi figura, y eso no me parece legítimo.

– ¿Pese a los roces, se lleva bien con Esteban? ¿Se entienden?

– Hablo a menudo con él. Lo que voy a intentar siempre es que nuestra relación sea honesta y sincera como fue con Andoni Ortuzar. No ha pasado tanto tiempo. Vamos andando ese camino y forjando esa confianza que creo que tiene que ser imprescindible para que las cosas funcionen.

– ¿Pero le está echando en falta al expresidente del PNV?

– A Andoni siempre le he tenido mucho cariño y evidentemente hemos tenido una relación que ha sido larga. Pero los tiempos cambian y hay otro liderazgo en el PNV. Y esa relación hay que trabajarla.

Euskera en las ope «Algunos juegan a politizar el euskera y a utilizarlo como arma arrojadiza. Eso solo provoca perjuicio a la lengua»

– ¿El último desencuentro con el tema de la euskera va a ir a más?

– Yo no hablaría de desencuentro. El PSE sigue sentado en la mesa y seguirá sentado siempre. Vamos a trabajar con todo el ahínco del mundo para salir con una posición conjunta en esta y en todas las materias. El ánimo del PSE es seguir fortaleciendo un consenso que es el que está vigente. Yo me agarro a ese consenso, no quiero que se rompa. El que quiere romper ese consenso es EH Bildu y lo que espero es que el PNV no haga seguidismo de EH Bildu.

– ¿Pero por dónde va a ir el acuerdo? ¿Será en breve?

– No lo sé. De momento seguiremos trabajando, las prisas en este tema, como en tantos otros, son malas consejeras. Estamos sentados a la mesa y el PSE seguirá sentado hasta el final.

– ¿Y si se levanta el PNV?

– Si se levanta el PNV, el Partido Socialista tendrá que reflexionar en torno a esa cuestión, pero sería un grave error que no beneficia más que a EH Bildu. El único que saca rédito de esta historia, si eso ocurriera, sería EH Bildu.

– ¿Hay un peligro a futuro si no se mantiene un nivel alto de perfiles en euskera en las OPE?

– El riesgo es que algunos están jugando a politizar el euskera y a utilizarlo como arma arrojadiza y eso lo único que provoca es un perjuicio absoluto a euskera.

– ¿Sigue pensando que Isabel Díaz Ayuso fue «una provocadora» con su boicot el euskera en la conferencia de presidentes?

– Es que me parece que fue una provocación y algo absolutamente fuera de lugar. Pero, con la perspectiva del tiempo, uno se da cuenta de que aquello no era algo orquestado en contra del euskera ni del lehendakari, sino en contra del propio PP y del propio presidente del PP. Es decir, ese golpe fue en la línea de flotación del presidente del PP, Núñez Feijóo. Y aquí creo que hay que ver todo en su contexto. Isabel Díaz Ayuso va a por todas. Y lo que va es a cargarse a Núñez Feijóo para hacerse con el poder en el PP. Y esa es la cruda realidad que tiene el PP. A mí no me extraña que Núñez Feijóo esté preocupado. Es para estarlo.

– Zanjó con Pradales el desencuentro por la política migratoria, pero ¿le sorprendieron afirmaciones sobre la migración selectiva?

– En esto tengo muchísima conciencia social. Soy hijo y nieto de migrantes y no quiero que la gente que venga ahora a Euskadi pase lo que en tuvieron que pasar nuestros familiares en Euskadi o Cataluña. Euskadi tiene que ser lo que ha sido siempre, una tierra de acogida y de oportunidades.

«Las conversaciones sobre la reforma del Estatuto están en vía muerta» -¿Empieza a cansarles estar de socios eternos con el PNV? – Nosotros tenemos un papel clave en estos momentos en la política vasca. Somos los que damos estabilidad y los que hacemos posible que la política haya bajado a tierra y que los partidos nacionalistas, soberanistas, independentistas no se vayan al monte y emprendan vías unilaterales que se han demostrado que lo único que lleva es a la tensión y al fracaso. – Se le vio cómodo en la foto reciente con Arnaldo Otegi. ¿Puede cambiar el escenario de acuerdos en breve? – Ya le digo yo que a corto y medio plazo no. El PSE no ve en estos momentos ningún tipo de cambio en la coyuntura para hacer posible eso. Ni en la cuestión ética que sigue estando pendiente en el haber de EH Bildu, ni en el modelo de país que nos proponen. Mientras su modelo de país sea el de seguir transitando hacia la independencia ya le digo yo que no tiene absolutamente nada que hacer con el PSE. Por nuestra parte, no va a cambiar nada. Otros igual pueden tener esas tentaciones pero desde luego no será el PSE. ¿Que el PNV pueda tener esas tentaciones especialmente en Gipuzkoa...? Bueno, eso ya no se lo puedo decir. – Pero se lleva bien con Otegi... – Tenemos una relación de normalidad democrática que es algo que la ciudadanía agradece después de tantas décadas de enfrentamiento y de violencia. Yo me felicito porque en estos momentos podamos estar sentados en una mesa y estar hablando de cuestiones como la sanidad, la vivienda, las políticas sociales y que podamos incluso acordar algunas cosas que contribuyen a mejorar la vida de la gente. – ¿Cuando habla de corto y medio plazo piensa en las elecciones municipales y forales? – No. – ¿No va a ser aún el momento de gobernar junto a EH Bildu? – No, por parte del PSE, no. A no ser de que EH Bildu tengan una catarsis y de un giro de 180 grados y se descabalgue de la utopía independentista y se vaya al pragmatismo de verdad, no al de postal, al del cálculo electoral. – ¿Cómo está la cocina de la reforma del Estatuto? – No ha habido avances. Ningún avance. – ¿Siguen hablando? – Han existido conversaciones informales sobre esta cuestión, pero hace tiempo que no se ha producido ningún tipo de conversación de ninguna clase. En estos momentos está la cuestión en vía muerta. – ¿Desde cuándo no hablan, desde que se ha ido Ortuzar? – Por ejemplo. Pero es que tampoco he visto ningún cambio. No se ha hablado de nada consistente de lo que es esto. – Usted ha dicho que hay un amplio porcentaje de consenso... – Sí, claro, pero ese consenso no es nuevo, viene de hace dos legislaturas. Creo que ahí se perdió una extraordinaria oportunidad y la echaron a perder los de siempre. Esa oportunidad la echaron a perder EH Bildu y el PNV cuando antepusieron su derecho de autodeterminación, su vía unilateral hacia la independencia, sobre todos los derechos sociales, sobre todo el consenso que habíamos conseguido en un 95% de las materias. Y aquello fue un error histórico porque el texto del futuro Estatuto de Autonomía estaba prácticamente hecho. Y a última hora a Joseba Egibar le dio por tirarse al monte una vez más. Y fue una gran oportunidad perdida. También digo, es un trabajo que sigue estando ahí y lo tenemos que aprovechar. Si abandonamos los puntos que nos separan para poner el acento en lo que nos une, es muy probable que pudiéramos tener un Estatuto que concitara un extraordinario consenso, el más grande de la historia de este país. – El derecho a decidir sigue siendo la piedra en el camino. – Es lo que rompe todo. – ¿Va a haber algún compromiso que sin decir derecho a decidir suponga un nuevo punto de encuentro entre vascos? ¿Puede ser ese el camino? – El camino nunca puede ser emprender un viaje desde la unilateralidad. – Pero ese asunto se tendrá que resolver algún día... ¿Cómo? – Sacándolo fuera de la ecuación. Yo siempre lo he tenido muy claro. Si es algo que distorsiona y que no nos permite tener un nuevo Estatuto de Autonomía 45 años después, ya va siendo hora de que algunos se den cuenta de que es una cuestión que se tiene que quedar fuera. Y yo no les niego que tengan el derecho a poner ese debate encima de la mes, pero fuera del debate estatutario porque eso nos impide avanzar.