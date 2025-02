El consejero navarro de Industria no cierra la vía de Ezkio y pide esperar a los informes técnicos para decidir la conexión del TAV con Euskadi

La conexión del Tren de Alta Velocidad (TAV) entre Euskadi y Navarra sigue siendo un elemento de fricción entre quienes apuestan porque la infraestructura ferroviaria ... sea por Ezkio-Itxaso y quienes abogan por Vitoria. Y las declaraciones del secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, que se ha decantado sin fisuras por la capital alavesa, no ha hecho si no avivar la llama de la discrepancia. De ahí que, en un intento de templar ánimos, el consejero navarro de Industria haya pedido esperar a los resultados que arrojen los informes técnicos pertinentes para tomar definitivamente una decisión al respecto.

Mikel Irujo, de Geroa Bai, ha matizado así a sus socios de Gobierno después de abogar por la vía del TAV que perjudica a Gipuzkoa. De hecho, el consejero de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial de la Comunidad foral no ha cerrado la puerta a la opción de Ezkio y ha pedido «respetar» los acuerdos alcanzados.

Con tono prudencial, Irujo ha recordado que existe un acuerdo entre los gobiernos vasco y navarro y el Ministerio de Transportes para «que se hagan unos estudios claros que determinan la viabilidad de todos los trayectos, incluido Ezkio». «Nos estamos jugando mucho porque es la conectividad entre los corredores atlántico y mediterráneo», ha insistido el dirigente nacionalista, que ha asegurado que este debate se debe hacer «con mucha más serenidad y, sobre todo, respetando los acuerdos que ya tenemos firmados».

En este sentido, se ha referido a los estudios técnicos que debe elaborar el Ministerio que lidera Óscar Puente, y que arrastran un largo retraso. Por ello, Irujo ha reiterado la necesidad de esperar «a que se hagan esos estudios que demuestren no solo la viabilidad, sino también la oportunidad, no solo técnica y de obra, sino también en todo su aspecto de atracción económica». «Y una vez teniendo todos esos elementos encima de la mesa es cuando se debe tomar la decisión, nunca antes, porque todavía, insisto, no tenemos todos los elementos para poder tomar una decisión», ha vuelto a manifestar Irujo, en contraste con la declaraciones de los socialistas navarros que ya se han decantado públicamente por la conexión alavesa.

Por todo ello, Irujo ha insistido en que «es obvio» el hecho de tener que esperar a los resultados finales de dicho estudio tal y como determina el acuerdo entre las tres instituciones. «Tenemos que tener todos los elementos de juicio, tanto técnicos como de valoración económica, de conectividad, de atractividad de territorio... Todos estos son los parámetros que tenemos que tener encima de la mesa para poder tomar una decisión. E insisto, todavía no los tenemos», ha apuntado Irujo, que ha vuelto a destacar que será entonces cuando «empezaremos a poder decidir cuál es la mejor alternativa».