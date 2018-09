La comisión de investigación de Irun aprueba la enmienda a la totalidad presentada por Sí Sé Puede Irun La mayoría conformada por SPI, PNV y EH Bildu concluye que «no hay evidencia alguna de que Iridoy obrara sin ajustarse a los criterios técnicos municipales» y que el alcalde «no obró de buena fe en sus declaraciones» JOANA OCHOTECO Viernes, 21 septiembre 2018, 14:19

La Comisión de Investigación del Ayuntamiento de Irun ha celebrado este viernes su última sesión. En la misma, Sí Se Puede Irun (SPI), EAJ-PNV y EH Bildu, que ostentan la mayoría, han aprobado un documento de conclusiones cuyo contenido corresponde a la enmienda a la totalidad presentada por SPI. Los Socialistas de Irun y el PP han votado en contra. Las conclusiones de la Comisión se elevarán a la consideración del Pleno de la Corporación la semana que viene.

El documento aprobado concluye que «no hay evidencia alguna de que Xabier Iridoy obrara sin ajustarse a los criterios técnicos municipales. De acuerdo a la relación de hechos probada, a los documentos analizados, y a la contextualización ofrecida por los comparecientes, Xabier Iridoy actuó dentro del marco técnico». Respecto al proceder del alcalde de Irun, el texto afirma que «José Antonio Santano no obró de buena fe en sus declaraciones, ya que estas no se ajustaban a la realidad de los hechos, quedando evidenciado que buscaba extender un velo de sospecha sobre la gestión» de Xabier Iridoy, entonces delegado de Urbanismo, «en el ámbito de Korrokoitz».

Antes de aprobar esa enmienda a la totalidad, SPI, EAJ-PNV y EH Bildu votaron en contra del documento de conclusiones presentado por la presidencia de la Comisión, que ostenta Muriel Larrea, concejal del PP. El dictamen elaborado por la presidenta presentaba unas conclusiones totalmente opuestas a las de SPI: según el texto presentado por Larrea, Xabier Iridoy «no actuó de forma coordinada ni ajustada a los criterios técnicos municipales».