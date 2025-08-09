Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La imagen ya retirada en el barranco de Santa Bárbara de Zarautz. DV

Colocan en Zarautz una gran pancarta en recuerdo de 'Txiki' y Otaegi y la retiran un día después

El cartel colgado de una pared del barranco de Santa Bárbara recordaba la muerte de ambos miembros de ETA, los últimos fusilados del franquismo

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Sábado, 9 de agosto 2025, 12:42

La pared del barranco de Santa Bárbara en Zarautz amaneció la madrugada del pasado viernes con una pancarta de grandes dimensiones en homenaje a los ... miembro de ETA Ángel Otaegi y Jon Paredes 'Txiki', los últimos fusilados del franquismo, que ha sido retirada este sábado. En el gran cartel se podían apreciar las imágenes de ambos activistas junto a una ikurriña y la referencia a los años transcurridos, ya que el próximo 27 de septiembre se cumplirán cincuenta años de su muerte. Franco ejecutó la orden de su fusilamiento apenas dos meses antes de morir.

