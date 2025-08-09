Colocan en Zarautz una gran pancarta en recuerdo de 'Txiki' y Otaegi y la retiran un día después
El cartel colgado de una pared del barranco de Santa Bárbara recordaba la muerte de ambos miembros de ETA, los últimos fusilados del franquismo
San Sebastián
Sábado, 9 de agosto 2025, 12:42
La pared del barranco de Santa Bárbara en Zarautz amaneció la madrugada del pasado viernes con una pancarta de grandes dimensiones en homenaje a los ... miembro de ETA Ángel Otaegi y Jon Paredes 'Txiki', los últimos fusilados del franquismo, que ha sido retirada este sábado. En el gran cartel se podían apreciar las imágenes de ambos activistas junto a una ikurriña y la referencia a los años transcurridos, ya que el próximo 27 de septiembre se cumplirán cincuenta años de su muerte. Franco ejecutó la orden de su fusilamiento apenas dos meses antes de morir.
'Txiki' y Otaegi fueron reconocidos en 2012, por el Gobierno Vasco del lehendakari socialista Patxi López, como víctimas de abuso policial. La comisión que valoró su caso les reconoció la condición de víctimas porque en el consejo de guerra en el que fueron condenados a muerte se vulneró su derecho a un juicio justo.
Según se puede ver en un vídeo publicado en la cuenta de Sortu en la red social X, los autores de la ekintza en la madrugada del pasado viernes se descolgaron del muro para colocar la gran pancarta en el hueco donde estuvo durante muchos años una gran pintada de «presoak etxera» que fue retirada hace tiempo.
Txiki eta Otaegi "indarkeria politikoaren biktimak" direla aitortu zuen Jaurlaritzak 2012an. Aitortutako lehenak!— joseba permach martin (@jpermach) August 9, 2025
13 urte beranduago haien oroimenez atzo jarritako oroigarria kendu dute gaur
Berriz agerian geratu da bigarren mailako biktimak daudela gure herrian#Hipokritak pic.twitter.com/RjNK81UwVK
En la misma red social, exdirigente de EH Bildu Joseba Permach ha escrito que 13 años después del reconocimiento, «el monumento erigido en su memoria ayer ha sido retirado hoy. Una vez más ha quedado claro que en nuestro país hay víctimas de segunda».
