Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante su visita al nuevo campamento de refugiados palestinos de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en las afueras de Amán, en Jordania. Efe

Collboni esquiva en Jordania y Turquía el veto de Israel de viajar a Palestina

El alcalde de Barcelona refuerza su perfil exterior y reafirma su «compromiso» con el pueblo palestino

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:45

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, viaja este miércoles a Estambul (Turquía). Lo hace procedente de Jordania, donde participará hasta el viernes 29 de agosto ... en los actos organizados por Eurocities, la red de alcaldes europeos, en apoyo de Ekrem İmamoğlu, exalcalde de Estambul, opositor de Erdogan, detenido y encarcelado bajo la acusación de corrupción. Fue destituido en marzo de su cargo de alcalde de la principal metrópoli turca y un juez decretó su ingreso en prisión. İmamoğlu es considerado el principal rival de Erdogan de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  2. 2 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  3. 3 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  4. 4

    La Real Sociedad pretende a Carlos Soler
  5. 5

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  6. 6

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  7. 7 El restaurante venezolano que se esconde en un polideportivo de San Sebastián: «Muchos donostiarras vienen a probar la arepa»
  8. 8

    La espectacular ola de Belharra aparece por sorpresa en la costa de Urruña
  9. 9 La imprudencia de acercarse demasiado al espectáculo de las olas en pleno temporal en Gipuzkoa
  10. 10 La astronómica cifra de traspaso que el Bayer puede abonar por Equi Fernández, pretendido por la Real Sociedad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Collboni esquiva en Jordania y Turquía el veto de Israel de viajar a Palestina

Collboni esquiva en Jordania y Turquía el veto de Israel de viajar a Palestina