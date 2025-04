El PP acusa a Sánchez de extralimitarse con un «estado de excepción de facto» El Gobierno no se plantea recurrir a esa figura constitucional más restrictiva en materia de derechos

Nuria Vega Madrid Jueves, 2 de abril 2020, 12:02

No es la primera vez que Pablo Casado desliza que el actual es un «estado de excepción de facto» por la intensidad de las restricciones. Si bien el artículo 11 de la ley reguladora de este tipo de declaraciones extraordinarias contempla «limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas o lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos», el líder del PP insiste desde el pleno del pasado miércoles en el Congreso en que el confinamiento va más allá de lo que recoge la norma. «Hemos votado -ha sostenido esta mañana- un decreto de alarma cuando está claramente superado».

En cuestión de días, el Gobierno deberá resolver si conviene la prórroga de las actuales condiciones dos semanas más o si son otras las medidas a adoptar según la evolución de la epidemia. En caso de ampliación de la vigencia del estado de alarma, el Congreso debería otorgar su autorización, y cabe la posibilidad, aunque no hay confirmación del Ejecutivo, de que en ese pleno se sometan a votación los últimos reales decretos aprobados en Consejo de Ministros.

De momento, el PP ya ha anunciado que no apoyará los textos que restringen los despidos durante la emergencia sanitaria y que ponen la actividad económica a hibernar. Eso no significa que la dirección de los populares haya decidido votar en contra de los mismos. Fuentes del partido aseguran que son dos las posibilidades sobre la mesa: el no o la abstención. Y en las filas conservadoras también tienen en cuenta que la segunda vía les facilitaría incidir en la imagen que pretenden de «oposición responsable».

Lo que Casado ha vuelto a trasladar este jueves en una entrevista en Telecinco es que el Gobierno aún tiene tiempo «para modificar» los decretos y hablar con los populares. «El problema -se ha quejado- es que no nos lo piden». Según el líder del PP hace diez días que Pedro Sánchez no se pone en contacto con él para abordar los posibles planes de acción ante la propagación de la epidemia y sus derivadas.

Proyecto alternativo

Es precisamente en el terreno de la gestión económica en el que el PP marca distancias desde principios de semana. Los populares ven un espacio para plantear su proyecto alternativo. De ahí que insistan en el «sesgo» ideológico que, a su juicio, tienen los decretos del Gobierno y que sitúen al Ejecutivo en las tesis de Pablo Iglesias. «Lo que es importante es mantener la seguridad jurídica para que la economía se pueda recuperar, porque, si no, lo que van a hacer es que la economía se va a ir directamente al hoyo y luego, a lo mejor, Podemos lo que quiere es nacionalizarla. Y ya vemos adónde conduce esto. Conduce a Venezuela», ha argumentado Casado.

Mientras tanto, los populares siguen lanzando sus propuestas. La última, acordar una remuneración extra para aquellos trabajadores de actividades esenciales que «se juegan la vida». El líder del PP ha puesto el ejemplo del esfuerzo añadido del personal sanitario y ha abogado por una «paga adicional». Ayer mismo, Vox propuso un aumento de sueldo del 20% para este colectivo. Además, Casado defiende que todos los que estos días garantizan los servicios básicos, «repartidores, cajeros de supermercados, transportistas, camioneros, policías, militares o guardias civiles», dejen de pagar impuestos el tiempo que dure el estado de alarma.