Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Rey, Donald Trump y Melania Trump, en Nueva York. Casa Blanca

La Casa Blanca publica una foto de Trump y Melania con el Rey cuatro días después de su encuentro

Felipe VI participó en una recepción organizada por el presidente de Estados Unidos durante la Asamblea General de la ONU

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:44

La Casa Blanca ha publicado este sábado una fotografía de Donald Trump y su esposa, Melania, con Felipe VI. La imagen fue tomada hace cuatro ... días, el 23 de septiembre, durante una recepción que organizó el presidente de Estados Unidos en el hotel Lotte de Nueva York, con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  2. 2 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  3. 3

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  4. 4

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  5. 5 Tres restaurantes guipuzcoanos se suman a la Guía Michelin en septiembre
  6. 6

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  7. 7 Jennifer Lawrence, sobre Gaza: «Estoy aterrorizada, es un genocidio. Tengo miedo por mis hijos y por todos los niños del mundo»
  8. 8

    Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»
  9. 9 Detenidos por robar 13.000 euros en prendas de ropa en una empresa textil de Arrasate
  10. 10

    Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Todavía no hemos terminado en Gaza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Casa Blanca publica una foto de Trump y Melania con el Rey cuatro días después de su encuentro

La Casa Blanca publica una foto de Trump y Melania con el Rey cuatro días después de su encuentro