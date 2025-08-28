Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gorka Elejabarrieta, Oihana Etxebarrieta y Igor Zulaika, por parte de Bildu; y Héctor Tejero, Gabriel Ortega y Ana Tejero, por parte de Más Madrid.

Bildu se reúne con Más Madrid y estrechan lazos «para hacer frente a la ultraderecha»

Las formaciones vasca y madrileña han mantenido una reunión en la que han compartido su visión contra «la ola autoritaria» y en «poner en marcha nuevas políticas»

Borja Alonso

Jueves, 28 de agosto 2025, 18:17

EH Bildu y Más Madrid (partido de la coalición Sumar) han mantenido una reunión este jueves en la que ambas formaciones han concluido que «la ... reacción autoritaria y de ultraderecha que amenaza la democracia debe tener como respuesta la colaboración entre fuerzas progresistas y de izquierdas». La reunión, que ha tenido lugar en la sede de EH Bildu en Bilbao, ha dado pie a compartir experiencias de gobierno entre las formaciones y ambas coinciden en «poner en marcha políticas públicas transformadoras».

