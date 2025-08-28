Bildu se reúne con Más Madrid y estrechan lazos «para hacer frente a la ultraderecha»

EH Bildu y Más Madrid (partido de la coalición Sumar) han mantenido una reunión este jueves en la que ambas formaciones han concluido que «la ... reacción autoritaria y de ultraderecha que amenaza la democracia debe tener como respuesta la colaboración entre fuerzas progresistas y de izquierdas». La reunión, que ha tenido lugar en la sede de EH Bildu en Bilbao, ha dado pie a compartir experiencias de gobierno entre las formaciones y ambas coinciden en «poner en marcha políticas públicas transformadoras».

«EH Bildu y Más Madrid coincidimos en la necesidad de compartir estrategias y políticas eficaces, basadas en la justicia social, el ecologismo, el feminismo y los valores democráticos» afirma la coalición abertzale que ha valorado de forma positiva y constructiva la reunión. En este sentido, ambos grupos políticos concuerdan también en su visión en contra de la ultraderecha y proponen actuar de cara al futuro. «Hacer frente a la extrema derecha y a la ola autoritaria que avanza en Europa exige buscar ámbitos de trabajo compartido y de colaboración de cara al futuro» concluye el grupo soberanista.

Por parte de EH Bildu han participado en la reunión Gorka Elejabarrieta, secretario de Relaciones Políticas y portavoz en el Senado; la parlamentaria vasca y miembro del equipo de Relaciones Políticas, Oihana Etxebarrieta; y el responsable de Relaciones Internacionales, Igor Zulaika. En el caso de la formación madrileña, Más Madrid, han estado presentes Héctor Tejero, responsable de Estrategia; Gabriel Ortega, secretario de Organización; y Ana Tejero, responsable de Feminismos.

Esta no ha sido la única reunión que ha mantenido la formación abertzale últimamente, ya que el miércoles también estrechó lazos con Més per Mallorca, con los que comparte «la convicción de que es necesario avanzar en la defensa de la soberanía de sus pueblos»; y también se reunió el pasado lunes con ERC y reforzaron su alianza para ir «frente a la ola reaccionaria del Estado Español».