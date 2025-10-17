EH Bildu denuncia que permitir el acto de la Falange en Vitoria fue «muy grave»

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Nerea Kortajarena, ha calificado de «muy grave» la autorización del acto convocado por la Falange Española ... el pasado domingo en Vitoria, que desembocó en incidentes graves tras los enfrentamientos contra colectivos «antifascistas» y la Ertzaintza. En una entrevista radiofónica ofrecida este viernes en Euskadi Irratia, Kortajarena ha denunciado que «permitir que la Falange venga aquí a hacer apología del fascismo es algo incomprensible». Además, Kortajarena ha asegurado que es «un grave error político» que se haya equiparado a «fascistas y a los antifascistas que les hicieron frente».

La dirigente abertzale ha recordado que existen «leyes de orden público, de memoria democrática y de protección ciudadana» que deberían haber impedido la concentración. Una idea en contraposición a la expresada ayer por el presidente del PNV, Aitor Esteban, que dijo que prohibir este tipo de actos «no es tan sencillo, porque debes hacerlo citando razones objetivas».

Según ha dicho Kortajarena, «no es cierto que no pudiera prohibirse, porque en este país se han prohibido muchas manifestaciones antes». Incluso en el caso de que un juez hubiera autorizado después la marcha, «el Gobierno Vasco podría haber puesto obstáculos».

Kortajarena ha subrayado que finalmente la Falange acudió «a insultar a las víctimas, con palos, contra un pueblo que defiende la memoria democrática y antifascista». En los incidentes ocurridos durante la jornada, un ciudadano resultó herido.

Ante esta situación, EH Bildu ha registrado una iniciativa en el Parlamento Vasco para impedir que se repitan este tipo de actos «de carácter fascista». Kortajarena ha criticado que «en lugar de hacer autocrítica, EAJ y PSE han encendido el ventilador». «Lo más grave aquí –ha insistido– es haber permitido la concentración de la Falange».