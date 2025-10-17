Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Todos los detalles de la gira de La Oreja de Van Gogh: fechas, sedes y precios
Disturbios entre miembros de la Falange, la Ertzaintza y colectivos «antifascistas», el domingo en Vitoria. AFP

EH Bildu denuncia que permitir el acto de la Falange en Vitoria fue «muy grave»

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco acusa a Zupiria de que «no es cierto que no pudiera prohibirse, porque en este país se han prohibido muchas manifestaciones antes»

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:12

Comenta

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Nerea Kortajarena, ha calificado de «muy grave» la autorización del acto convocado por la Falange Española ... el pasado domingo en Vitoria, que desembocó en incidentes graves tras los enfrentamientos contra colectivos «antifascistas» y la Ertzaintza. En una entrevista radiofónica ofrecida este viernes en Euskadi Irratia, Kortajarena ha denunciado que «permitir que la Falange venga aquí a hacer apología del fascismo es algo incomprensible». Además, Kortajarena ha asegurado que es «un grave error político» que se haya equiparado a «fascistas y a los antifascistas que les hicieron frente».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  3. 3 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  4. 4

    La víctima del presunto homicidio de Zarautz llevaba horas muerta cuando se dio el aviso
  5. 5

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  6. 6 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  7. 7

    La Ertzaintza abre una investigación interna por «posibles lesiones» a un joven en los altercados de Vitoria
  8. 8

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  9. 9 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  10. 10 Imanol Pradales recuerda la clave para hacer dinero: «Es lo que hemos hecho en Euskadi históricamente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco EH Bildu denuncia que permitir el acto de la Falange en Vitoria fue «muy grave»

EH Bildu denuncia que permitir el acto de la Falange en Vitoria fue «muy grave»