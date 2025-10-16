EH Bildu denuncia que la Ertzaintza hirió de gravedad a un joven en los disturbios de Vitoria

El secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, ha denunciado este jueves que la Ertzaintza hirió de gravedad a un joven por el ... impacto de una pelota de goma lanzada por un agente durante los graves altercados ocurridos el pasado domingo en Vitoria como consecuencia de un acto convocado por Falange Española.

Arkaitz Rodríguez se ha pronunciado sobre estos incidentes minutos antes del inicio del pleno en el Parlamento Vasco. Según ha mantenido, en declaraciones a los medios, las lesiones se debieron a que el contramanifestante recibió «el impacto de un proyectil tipo 'foam'. «La normativa policial es muy clara: está prohibido lanzar pelotas a corta distancia y, sobre todo, está prohibido disparar por encima de la cintura», ha remarcado el dirigente abertzale. Ha censurado que «da la impresión de que algunos intentan eludir sus responsabilidades».

En concordancia con lo transmitido los últimos días por la coalición soberanista, Rodríguez ha insistido en que el problema surgió al «permitir esa concentración» de Falange Española. «Nuestra pregunta es simple: ¿cómo es posible que ni el Ayuntamiento de Vitoria, ni la Diputación de Álava, ni el Departamento de Interior del Gobierno Vasco hayan impedido esa concentración fascista? Vinieron con palos y cascos; los vimos en el centro de Vitoria gritando «¡Arriba España!», «¡Arriba Franco!» y cantando consignas. Eso vulnera múltiples leyes y normas: insulta la memoria antifascista de esta ciudad y ofende a las víctimas del franquismo», ha resaltado.

Por último, el dirigente de EH Bildu ha exigido que las instituciones vascas «asuman responsabilidades, hagan una autocrítica y adopten medidas concretas para que no se repita», para evitar lo que consideran una «negligencia inaceptable».