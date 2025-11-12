Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La portavoz de EH Bildu en Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, acompañada por la responsable de política institucional, Zelai Amenabarro, en la rueda de prensa de este miércoles en Donostia. Iván Montero

EH Bildu se compromete a facilitar los Presupuestos de Gipuzkoa si el Gobierno foral descarta al PP

La izquierda soberanista subraya varias prioridades estratégicas en la negociación con el Ejecutivo de Eider Mendoza: la publicidad de los servicios de cuidados, la ayuda a las pymes, la revitalización del euskera y la vivienda

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:12

Comenta

EH Bildu ha manifestado este miércoles su disposición a facilitar la aprobación de los próximos Presupuestos de Gipuzkoa si el Gobierno foral, liderado por PNV ... y PSE, descarta cualquier acuerdo con el PP, al que acusan de dar «alas a la extrema derecha» y de «negar» el cambio climático. La formación soberanista subraya varias prioridades estratégicas en la negociación: universalidad y dignidad de los servicios de cuidados, apoyo público a las pymes y revitalización del euskera, junto a medidas en materia de vivienda.​

