EH Bildu se compromete a facilitar los Presupuestos de Gipuzkoa si el Gobierno foral descarta al PP

EH Bildu ha manifestado este miércoles su disposición a facilitar la aprobación de los próximos Presupuestos de Gipuzkoa si el Gobierno foral, liderado por PNV ... y PSE, descarta cualquier acuerdo con el PP, al que acusan de dar «alas a la extrema derecha» y de «negar» el cambio climático. La formación soberanista subraya varias prioridades estratégicas en la negociación: universalidad y dignidad de los servicios de cuidados, apoyo público a las pymes y revitalización del euskera, junto a medidas en materia de vivienda.​

La coalición independentista, que esta tarde se reunirá con el Gobierno foral, pone como condición para facilitar los Presupuestos «no optar por dar aire al PP (que apoyó las Cuentas el año pasado) y alimentar a la extrema derecha». La formación, a través de su portavoz Maddalen Iriarte, ha advertido de que «no es lo mismo dar pasos que representen a la mayoría de la ciudadanía de este territorio, haciéndolo de la mano de EH Bildu, que llegar a acuerdos con un PP que niega el cambio climático».​

En una comparecencia ante los medios de comunicación en la sede de EH Bildu en Donostia, ha reclamado al Gobierno foral, que necesita el apoyo de uno de los tres partidos de la oposición (EH Bildu, Elkarrekin Podemos o el PP) que «aclare con quién y con qué mayoría quiere recorrer ese camino», señalando que la negociación presupuestaria «necesita un salto cualitativo, más allá de un simple ejercicio de números y alejado de cualquier tipo de inocencia política».​

Medidas concretas

Zelai Amenabarro, responsable de Política Institucional de EH Bildu en Gipuzkoa, por su parte, ha destacado entre los requisitos la construcción de «un sistema de cuidados público, digno y justo». EH Bildu propone «reducir los copagos ciudadanos y avanzar hacia la gratuidad». Añade como fundamental «eliminar el ánimo de lucro en las residencias y los servicios de cuidado en general» y «limitar la subcontratación para homologar y dignificar las condiciones laborales de las personas cuidadoras».​

La segunda de las prioridades es «el apoyo y acompañamiento público a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos que conforman el tejido económico del territorio, especialmente en este contexto de incertidumbre y transición energética».​

Contexto La Diputación foral necesita el apoyo de uno de los tres partidos de la oposición y el año pasado lo recibió precisamente del PP

Para «potenciar el uso del euskera en el tiempo libre infantil y juvenil», por su parte, EH Bildu propone «extender a todo el territorio el proyecto Herri Hezitzaileak» y fortalecer los protocolos conjuntos de acogida para que el euskera sea la lengua de acogida en Gipuzkoa.​

EH Bildu concluye que, si el Gobierno foral decide «hacer las cosas de otra manera con EH Bildu, respondiendo así a la voluntad mayoritaria del territorio», la formación politica está dispuesta a «abordar el reto de la negociación con honestidad y responsabilidad».​