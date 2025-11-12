Otegi pide «una respuesta antifascista democrática y pacífica»

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha pedido una «respuesta antifascista en términos de amplias mayorías sociales que sea pacífica y democrática» y ... que exprese el rechazo de la ciudadanía vasca «al bloque reeaccionario y de ultraderecha». Lo ha hecho esta mañana en una entrevista en el programa 'En Jake' de ETB en la que ha asociado esta apuesta con la manifestación contra el fascismo convocada por la coalición independentista para el próximo 22 de noviembre en Bilbao.

Otegi se ha querido desmarcar de los incidentes registrados con la Ertzaintza por grupos radicales, que ha vinculado a sectores críticos con las policías en el conjunto de Europa. También se ha alejado «en términos intelectuales y políticos» de GKS pero ha dejado claro su compromiso frente a la ultraderecha. «Para nosotros el mandato que dio la ciudadanía vasca fue que la derecha y la ultraderecha no lleguen al Gobierno. Y estamos en ello», ha recordado. Sin embargo, también ha reconocido que esta pretensión «no es suficiente» y que falta ahora que se reconozca España como una realidad plurinacional y que se reabra en términos democráticoa el debate sobre el modelo territorial del Estado.

Otegi también ha denunciado determinados movimientos para explorar pactos con el PP por parte del Gobierno Vasco. «Se quieren pactar unos Presupuestos con quien quiere ilegalizar al primer partido del país, que es EH Bildu», ha dicho, tras censurar que, en su momento, la elección de la alcaldesa de Vitoria, del PSE, o del alcalde del Durango, del PNV, o para la diputada general de Gipuzkoa, también jeltzale. «Este PP es el que lidera los tiempos oscuros a los que se refería Pradales», ha dicho.

El secretario general de EH Bildu ha lanzado a PNV y PSE una clara advertencia. «No se pueden pactar los Presupuestos con EH Bildu y PP a la vez». Y en referencia a los socialistas les ha pedido que reflexionen por el hecho de que quieran pactar los Presupuestos «con los que quieren meter al presidente (Sánchez) en la cárcel». También ha reclamado «un debate sosegado y tranquilo sobre el modelo policial vasco, empezando por la formación» y ha insistido en la necesidad de que las fuerzas de seguridad asuman «un uso muy prudente de la fuerza a la hora de prevenir y combatir los delitos».