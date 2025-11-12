Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu.

Otegi pide «una respuesta antifascista democrática y pacífica»

Advierte a Pradales que no puede pactar los Presupuestos vascos «con EH Bildu y con el PP a la vez»

Alberto Surio

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:31

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha pedido una «respuesta antifascista en términos de amplias mayorías sociales que sea pacífica y democrática» y ... que exprese el rechazo de la ciudadanía vasca «al bloque reeaccionario y de ultraderecha». Lo ha hecho esta mañana en una entrevista en el programa 'En Jake' de ETB en la que ha asociado esta apuesta con la manifestación contra el fascismo convocada por la coalición independentista para el próximo 22 de noviembre en Bilbao.

