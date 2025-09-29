EH Bildu advierte al PNV que «el salto en autogobierno solo puede venir de su mano»

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Nerea Kortajarena, ha advertido este lunes al PNV que «el alto real en autogobierno solo puede ... venir de la mano de la izquierda independentista». La dirigente de la coalición respondía así al presidente del PNV, Aitor Esteban, que ayer domingo en el Alderdi Eguna aseguró que los jeltzales solo participarán en un nuevo pacto estatutario si éste recoge «un salto real en el reconocimiento nacional y en la proyección exterior de Euskadi». Kortajarena agregó además que ese acuerdo «requiere mucho trabajo y poco ruido».

En una entrevista en Onda Vasca, Kortajarena ha desatacado que ese nuevo estatus tiene que tener un reconocimiento «a lo que somos, que es una nación, recoger también el derecho a decidir, y tener un fondo de poder mucho más amplio del que tenemos ahora para poder abordar los retos que tenemos por delante». En ese sentido, ha apuntado que debería «marcar otro tipo de relación con el Estado, una relación de igual a igual», porque la situación actual es la de «un estatus absolutamente erosionado y limitado, constantemente».

Nerea Kortajarena ha reiterado que en este momento «está abierta una ventana de oportunidad» en el Estado pero no se sabe «cuánto puede durar», ante la posibilidad de una nueva mayoría. «Puede ser cada vez más real la posibilidad de que llegue un gobierno de la mano de la ultraderecha», ha dicho.

Además, ha incidido en los «retos» y «amenazas» que será necesario enfrentar y que hacen que, aunque hay cuestiones «en las que seguramente no nos vamos a poner de acuerdo de ninguna manera» como la vivienda, también hay otras en las que se llegará a «acuerdos parciales» como la mesa de Salud y otras en las que «sí o sí nos vamos a tener que entender» como la situación del euskera, educación, políticas climáticas o la modernización de la administración.

Negociación presupuestaria

Por lo que respecta a la posibilidad de acuerdos presupuestarios, ha resaltado que, como ya planteó EH Bildu en la negociación del pasado año, en «tiempos de incertidumbre» hace falta «abordar la cuestión presupuestaria con una mirada mucho más integral, con una mirada de país y que permita optimizar los recursos y establecer bien las prioridades».

En esa línea, EH Bildu afronta el debate de las cuentas de 2026 en la diferentes instituciones «con ese planteamiento» que ya lanzó el año pasado y «con la misma voluntad». Según ha afirmado, en el pasado ejercicio «esas negociaciones dieron sus frutos» en los presupuestos de Bizkaia y Álava y del Ayuntamiento de Vitoria, mientras que «en otros sitios no fue posible».

«Veremos lo que pasa este año, porque el contexto evidencia que aquello que decíamos era real y evidencia también la necesidad de cambiar las dinámicas políticas, y veremos si esta ocasión es posible», ha remarcado.

Por otro lado, ha afirmado que la «centralidad política», reivindicada por el PNV, «y ques curiosamente este mismo fin de semana reclamaba Feijóo, me suena a poca ambición, a la dificultad que se está demostrando de entender la trascendencia del momento y la valentía que requieren las políticas».

Por otra parte, Kortajarena ha reivindicado que los miembros de ETA Jon Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi, fusilados en el Franquismo hace 50 años, «merecen ser reconocidos» como «referentes antifascistas y abertzales», sobre todo en el actual contexto de «aumento del autoritarismo, del militarismo, de la ultraderecha».