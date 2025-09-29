Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nerea Kortajarena, en un pleno del Parlamento Vasco. EFE

EH Bildu advierte al PNV que «el salto en autogobierno solo puede venir de su mano»

Kortajarena reclama que el nuevo estatus recoja el derecho a decidir y «que somos una nación»

Alberto Surio

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:56

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Nerea Kortajarena, ha advertido este lunes al PNV que «el alto real en autogobierno solo puede ... venir de la mano de la izquierda independentista». La dirigente de la coalición respondía así al presidente del PNV, Aitor Esteban, que ayer domingo en el Alderdi Eguna aseguró que los jeltzales solo participarán en un nuevo pacto estatutario si éste recoge «un salto real en el reconocimiento nacional y en la proyección exterior de Euskadi». Kortajarena agregó además que ese acuerdo «requiere mucho trabajo y poco ruido».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  3. 3 Álvaro Odriozola, emocionado: «Ha sido duro no poder ayudar al equipo de mi vida»
  4. 4

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  5. 5

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  8. 8 Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta
  9. 9

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  10. 10

    Esteban se abre a pactar con Bildu un estatus que sea «un salto real» de reconocimiento nacional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco EH Bildu advierte al PNV que «el salto en autogobierno solo puede venir de su mano»

EH Bildu advierte al PNV que «el salto en autogobierno solo puede venir de su mano»