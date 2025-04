Ayuso comparecerá en la Asamblea de Madrid por su gestión de la crisis

María Eugenia Alonso Madrid Lunes, 13 de abril 2020, 18:32 Comenta Compartir

La presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparecerá en la Asamblea regional para explicar su gestión de la crisis del coronavirus. Lo hará a petición propia después de que se lo hayan reclamado el resto de grupos de la oposición una vez que ha superado la enfermedad. «No hay día que no me levante pensando si no nos podríamos haber adelantado», reveló ayer en una entrevista en EsRadio.

Díaz Ayuso lamentó que debería haber actuado antes contra la pandemia, unas responsabilidades que traslada sobre todo al Gobierno de Pedro Sánchez. «Ojalá hubiéramos hecho las cosas antes», reconoció mientras se preguntaba qué hubiera pasado si hubiera adelantado el cierre de los colegios o si hubiera escuchado las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) «y de otros países que les decían que habíamos estado muy tranquilos».

En enero, cuando el coronavirus golpeaba con fuerza en China, el Ejecutivo regional creó un comité de expertos. El 9 de marzo, cinco días antes de que el Gobierno decretase del Estado de alarma, la presidenta autonómica anunció que cerraría los centros educativos de la región, enviaría a miles de funcionarios a trabajar desde casa y tomaría otras medidas orientadas a contener la propagación del virus a través del confinamiento.

La líder territorial del PP aseguró que «si hubiera sabido» lo que sabe ahora de la Covid-19 «las cosas hubieran sido muy diferentes». «Hubiera empezado a hacer la estrategia al revés. La pandemia –señaló– va por delante y las soluciones van a continuación». Y centró de nuevo sus críticas en Sánchez al que pidió «estrategia, concreción y claridad». También denunció la falta de colaboración del Gobierno de coalición con las comunidades durante esta crisis. «Las autonomías hemos estado abandonadas», aseveró.

Ataques

La presidenta se quejó del trato «muy injusto» que, en su opinión, se le ha dado a Madrid, la comunidad más castigada por el coronavirus, y afeó al jefe del Ejecutivo y a la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, sus ataques en el Congreso acusando al Gobierno regional de falta de previsión ante la emergencia sanitaria. «Sánchez pide o impone una pretendida lealtad, pero después a las comunidades autónomas y a la oposición no nos pregunta», remarcó.

La dirigente madrileña llevó este domingo a la Conferencia de Presidentes su confrontación con el Ejecutivo central. Consideró que el ataque de Sánchez «estaba fuera de lugar» y apremió al presidente a acudir a la Cámara baja para «dar cuentas» de lo que se ha hecho para combatir al coronavirus y «no solo para pedir el apoyo».

Desde que estalló la crisis sanitaria, las críticas de Díaz Ayuso a la gestión del Gobierno han sido constantes. En este tiempo, la madrileña ha acusado a Sánchez y su gabinete de paralizar los envíos de material sanitario (mascarillas, guantes, etc) a la capital, que negó Sanidad. También ha desmentido las cifras del Gobierno sobre el envío de equipos de protección.