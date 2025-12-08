Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Familiares y amigos de Mikel Zabalza, en la ofrenda floral en Endarlatsa. MIKEL ZABALZA GOGOAN

El autobús de Zabalza llega a Endarlatsa, su parada más emotiva

Familiares y amigos recordaron con una ofrenda floral al conductor de autobús de Donostia que fue hallado muerto y esposado en aguas del Bidasoa en 1985

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:52

Comenta

La marcha en autobús que recorre Gipuzkoa y Navarra en memoria de Mikel Zabalza realizó este lunes en Endarlatsa una de las paradas más emotivas ... de la iniciativa impulsada por 'Mikel Zabalza 40 urte gogoan'. El paraje junto al río Bidasoa, donde ayer se llevó a cabo una ofrenda floral en su recuerdo, es el lugar en el que fue hallado su cuerpo veinte días después de ser detenido por la Guardia Civil como presunto miembro de ETA en el marco de una operación antiterrorista, el 26 de noviembre de 1985 en su casa de San Sebastián. La versión corroborada por el Gobierno Vasco en 2022 para su reconocimiento como víctima de abusos policiales es que Zabalza murió torturado por agentes de la Guardia Civil en el acuartelamiento donostiarra de Intxaurrondo. La de la Guardia Civil es que huyó mientras estaba detenido y guiaba a varios agentes hasta la ubicación de un zulo, y que se escapó y se ahogó accidentalmente cuando trataba de cruzar el río. Mikel Zabalza no sabía nadar.

