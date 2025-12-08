El autobús de Zabalza llega a Endarlatsa, su parada más emotiva

La marcha en autobús que recorre Gipuzkoa y Navarra en memoria de Mikel Zabalza realizó este lunes en Endarlatsa una de las paradas más emotivas ... de la iniciativa impulsada por 'Mikel Zabalza 40 urte gogoan'. El paraje junto al río Bidasoa, donde ayer se llevó a cabo una ofrenda floral en su recuerdo, es el lugar en el que fue hallado su cuerpo veinte días después de ser detenido por la Guardia Civil como presunto miembro de ETA en el marco de una operación antiterrorista, el 26 de noviembre de 1985 en su casa de San Sebastián. La versión corroborada por el Gobierno Vasco en 2022 para su reconocimiento como víctima de abusos policiales es que Zabalza murió torturado por agentes de la Guardia Civil en el acuartelamiento donostiarra de Intxaurrondo. La de la Guardia Civil es que huyó mientras estaba detenido y guiaba a varios agentes hasta la ubicación de un zulo, y que se escapó y se ahogó accidentalmente cuando trataba de cruzar el río. Mikel Zabalza no sabía nadar.

La parada de ayer fue una de las más difíciles para los familiares y amigos del conductor de autobús Mikel Zabalza Garate, de 33 años de edad, natural de Orbaizeta y vecino del barrio donostiarra de Altza, por ser el punto del río Bidasoa donde apareció su cuerpo sin vida tras ser torturado, esposado y flotando en el agua. En el tributo, una gran fotografía de Zabalza presidió el acto junto a una placa en la que se pudo leer en euskera la inscripción «Errekak ez duelako dena eramaten ez dugulako ahanzten, egia atera dezagun ur azalera» (Porque el río no lo lleva todo, porque no lo olvidamos, saquemos la verdad a la superficie del agua).

Exposición itinerante

El autobús que recuerda al chófer de autobús de Donostia lleva en su interior una exposición itinerante, que desde su apertura el pasado 26 de noviembre ha extendido la memoria del caso en cada una de sus paradas por Gipuzkoa y Navarra. Tras la llegada de ayer a Bortziriak, hasta Endarlatsa, donde apareció el cadáver de Zabalza, el autobús se podrá visitar hoy y mañana en Bera.

El jueves, 11 de diciembre, el bus estará a lo largo de un día en el barrio donostiarra de Altza. El fin de semana, viernes y sábado, permanecerá abierto en las cocheras de DBus en la capital guipuzcoana. El 14 de diciembre el personal trabajador de DBus llevará el autobús de vuelta al Boulevard donde se espera «un recibimiento masivo» como centro del acto de clausura de la iniciativa 'Mikel Zabalza 40 urte gogoan'.

El vehículo, que ha superado ya trece días de la gira, ha llevado por pueblos y ciudades visible en su exterior la pancarta con el lema «Aquí no hay conductor, ¿dónde está?», con el objetivo de volver a reproducir la icónica protesta que llevaron a cabo hace 40 años para denunciar la desaparición de su compañero.