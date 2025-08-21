Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestación de Etxera en apoyo a los presos en las fiestas de Bilbao de 2024. Luis Ángel Gómez

La Audiencia Nacional pide un informe a la policía antes de decidir si prohíbe una marcha en Bilbao a favor de los presos de ETA

Esta medida la ha solicitado la Asociación Víctimas del Terrorismo tras considerar que Sare pretende reclamar la «vuelta a casa de presos, exiliados y deportados»

DV

Jueves, 21 de agosto 2025, 16:36

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha pedido a la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza que emitan un informe sobre « ... las circunstancias concretas de la convocatoria» por parte de la red de apoyo a los presos de ETA Sare de la movilización prevista para este viernes en Bilbao antes de decidir sobre la prohibición solicitada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  2. 2 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  3. 3 Un cliente se sorprende por el precio de una cerveza y una coca-cola al ver el ticket: «En ningún sitio te cobran lo mismo»
  4. 4 «Te vas a hinchar a correr»: el aviso a Merino para que no fichara por este equipo cuando jugaba en la Real
  5. 5

    Más de 200 usuarios denuncian robos, atracos y falta de mantenimiento en el parking de La Concha
  6. 6 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  7. 7 El fenómeno veraniego que se repite en los bares de San Sebastián para lamento de algunos donostiarras: «Ya no es lo que era»
  8. 8

    «El método de marcaje de domicilios se ha extendido a todo tipo de delincuentes»
  9. 9

    La desolación de una familia vasca en un pueblo de Palencia: «Hemos perdido la casa familiar en la que pasábamos los veranos»
  10. 10

    Muere una niña de un año en un accidente en un túnel de la AP-1 en Soraluze

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Audiencia Nacional pide un informe a la policía antes de decidir si prohíbe una marcha en Bilbao a favor de los presos de ETA

La Audiencia Nacional pide un informe a la policía antes de decidir si prohíbe una marcha en Bilbao a favor de los presos de ETA