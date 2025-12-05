Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El imán absuelto Tariq Chadliuoi, con 133.000 seguidores en redes sociales, dando una conferencia. AFP

Absuelto un influyente imán al que la Policía acusó de instigar una matanza en Mallorca

La Audiencia Nacional considera que no hay indicios contra los seis procesados, entre ellos el guía británico Tariq Chadliuoi, a quienes la Fiscalía pidió hasta ocho años de prisión

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:22

Comenta

El imán Tariq Chadliuoi fue detenido en Birmingham (Reino Unido) el 28 de junio de 2017 acusado de ser el cerebro de una célula yihadista ... implantada en Baleares. El Ministerio del Interior anunció la operación a bombo y platillo como un golpe al Estado Islámico (DAESH) en España con ramificaciones en otros países. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo envió a prisión junto a otras cinco personas, uno de los cuales -según la nota policial de aquel día- habría manifestado su intención de convertirse en mártir con una matanza de viandantes en la plaza mayor de Inca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

