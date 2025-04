Arnaldo Otegi presiona a Aitor Esteban para que negocie el nuevo estatus «con ambición nacional»

Alberto Surio San Sebastián Miércoles, 2 de abril 2025, 06:29 Comenta Compartir

Euskadi ha entrado ya en un nuevo ciclo político tras el final de los congresos de EH Bildu, PNV y PSE. Y la espinosa negociación de un nuevo estatus de autogobierno, que plasmaría la reforma del Estatuto, se ha convertido en un nuevo tablero en el que los partidos mueven sus alfiles del ajedrez en función de sus intereses y sus tácticas.

Arnaldo Otegi lanzó ayer un primer aviso a navegantes de alcance. El lunes estuvo en Gernika, en el homenaje al Parlamento Vasco en el 45 aniversario de su creación como primer fruto del Estatuto. La presencia resultaba reveladora si se tiene en cuenta aquella época, con una fuerte presión terrorista por parte de ETA contra el marco estatutario. Y también era una elocuente expresión del profundo cambio operado en la política vasca, en donde los acuerdos 'entre diferentes' están ya en el orden del día.

Pero el líder de EH Bildu lanzó ayer una advertencia para que el PNV no se duerma en los laureles y se ponga las pilas en su estrategia. Otegi reconoció que en su encuentro en Gernika estuvo cómodo con Esteban. No se conocían y el acto protocolario era una buena oportunidad para ello. «Mantuve con él una conversación muy agradable», admitió en una entrevista en Euskadi Irratia.

Pero la procesión va por dentro. Otegi afirmó ayer que, además de la «prudencia» defendida por el nuevo presidente del PNV, el actual momento político pide también «ambición nacional». En ese sentido defendió un acuerdo entre «abertzales y no abertzales que creen que Euskal Herria es una nación con derecho a decidir» cuyo «mínimo de mínimos» sea el «gora Euskadi askatuta» que Esteban pronunció en su despedida en el Congreso, en Madrid.

Otegi señaló que, además de con el PNV, «también hablamos con el PSOE y con el PSE, y en Navarra tenemos acuerdos con PSN», ya que, en su opinión, «todo el mundo se da cuenta de que hay que dar un paso desde un enfoque nacional en este momento histórico, porque el momento es ahora y no tenemos tiempo ilimitado».

LA FRASE «La prudencia está bien pero el momento de avanzar en los derechos nacionales es ahora. Y hay que aprovecharlo» ARNALDO OTEGI Secretario general de EH Bildu

«Poner prudencia siempre está bien, pero nosotros queremos ponerle ambición a la situación. Quizás puede ser el equilibrio, pero con ambición. La alternativa al Gobierno de Sánchez es PP y Vox, y el momento para avanzar en nuestros derechos nacionales es ahora, y debemos aprovecharlo. La opción es ahora», indicó.

Foro en Tolosa

El secretario general de EH Bildu señaló que «desde el punto de vista de los derechos nacionales y del antifascismo y el antiautoritarismo, ahora no hay mejor opción que tener un gobierno así en el Estado español, a excepción de que fuéramos capaces de crear una república vasca independiente y de izquierda, que no parece que logremos a corto plazo, pero lo haremos algún día», aseguró.

De víspera Esteban había rebajado las expectativas de un nuevo marco político por las «mil dificultades» que auguraba que habrá en las Cortes Generales, si bien aseguró que los jeltzales aprovecharán cualquier momento para mejorar en el autogobierno y hacer nación «día a día». En la tarde de ayer, en la puesta en marcha del foro Uzturre, en Tolosa, Esteban volvió a poner en valor el compromiso del PNVen la profundización del autogobierno vasco y en la defensa del reconocimiento nacional de Euskadi. Pero el líder jeltzale no desaprovechó la oportunidad que le brindaba el estreno de esta iniciativa de debate para replicar el emplazamiento formulado por Otegi por la mañana. En concreto, la apelación a la «ambición nacional». Esteban puso de relieve que lo que precisamente no ha tenido la izquierda abertzale es 'ambición' para defender el autogobierno de Euskadi.

El presidente del EBB recordó también que hace 45 años, la izquierda abertzale no reconocía el Parlamento Vasco que, precisamente, se homenajeaba anteayer en Gernika y que, sin embargo, Otegi ahora sí participaba en el reconocimiento a los miembros de la Cámara. El dirigente nacionalista se envolvió también la bandera del europeísmo y admitió que siente ya el «peso de la makila» tras asegurar que «el mundo está cambiando pero hay que conseguir una Europa fuerte» que garantice el futuro de Euskadi desde un avanzado modelo social de bienestar y desde el respeto a la democracia y a los derechos humanos.

En relación con el debate del nuevo estatus de autogobierno, el portavoz del PSOE en el Congreso y exlehendakari, Patxi López, advirtió también ayer que lo primero que se tiene que dar es un acuerdo entre los partidos vascos y «luego ya intentaremos seducir a la política en Madrid para conseguir sacarlo adelante».

La frase «Los socialistas están disponibles a valorar lo conseguido hasta ahora y ver cómo mejoramos el Estatuto de Gernika» PATXI LÓPEZ Portavoz del PSOE en el Congreso

López reiteró que los socialistas están «dispuestos» a valorar lo conseguido hasta ahora «con el instrumento con el que lo hemos conseguido, que es el Estatuto de Gernika, y ver cómo mejoramos ese instrumento para seguir avanzando». «Porque para nosotros el Estatuto de Gernika no es sólo un listado de competencias, es mucho más. Es nuestro autogobierno, es el pacto entre los diferentes territorios que conforman Euskadi, entre los diferentes ciudadanos y ciudadanas, con nuestras sensibilidades, y también entre Euskadi y el resto del conjunto del Estado», dijo. En opinión de López, si uno quiere mejorar lo que tiene, debe entender que hay que tener en cuenta tres ámbitos: «cómo mejoramos el autogobierno, cómo reforzamos los pactos entre los propios vascos y cómo seguimos garantizando ese acuerdo entre Euskadi y el conjunto del Estado».

Mejorar el autogobierno

Sobre los obstáculos a los que se puede enfrentar en las Cortes la propuesta que se consensúe en Euskadi, López indicó que «con el Partido Socialista seguro que no los habrá». «No digo yo lo mismo del Partido Popular. Porque hemos visto que cualquier cosa a la que se llegue un acuerdo en cualquier comunidad, como tenga el visto bueno de los socialistas, ellos se van a poner en contra. Y no te digo ya nada del demonio de los independentistas o de los nacionalistas», apuntó. López precisó que, de cualquier modo, «esto no lo decide solo el Gobierno, lo decide el Parlamento», por lo que instó a no fijarse en Madrid porque «lo que no está es el acuerdo aquí todavía».

También resaltó que en este momento hay que mejorar el autogobierno, pero tener también las vistas puestas fuera de Euskadi y fuera incluso de España. «Lo que tenemos que intentar mejorar con urgencia es Europa. Y ese acuerdo europeo implica seguramente ceder soberanía hacia Europa. Y no buscar cómo hacemos soberanías exclusivas y excluyentes, sino cómo construimos un continente», dijo.