La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, junto a Alberto González Amador en los conciertos del Mad Cool en el verano de 2023. EP

La apertura de juicio a su novio por fraude fiscal debilita la oposición de Ayuso a Sánchez

La jueza envía al banquillo a González Amador por dos delitos tributarios y uno contable, falsedad en documento y organización criminal

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 22 de septiembre 2025, 21:02

Dos delitos de fraude fiscal, falsificación en documento mercantil, delito contable continuado y pertenencia a organización criminal. La jueza sustituta Carmen Rodríguez Medel dictó este ... lunes auto de apertura de juicio oral contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En esa resolución, la instructora no solo recoge las acusaciones de la Fiscalía y la Abogacía –que reclamaban el enjuiciamiento por fraude y falsificación–, sino que incluye los ilícitos diferentes que requerían también las acusaciones populares (PSOE y Más Madrid) en la causa abierta contra el empresario por la supuesta defraudación de 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021 a través de facturas falsas. Las peticiones de condena fluctúan entre los tres años y nueve meses y los cinco años de prisión.

