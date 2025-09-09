Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El secretario general del PSE, Eneko Andueza. EP

Andueza lamenta que el «escollo» para reformar el Estatuto sigue siendo el derecho a decidir

El líder del PSE niega que el encarcelamiento de Santos Cerdán haya paralizado los avances en las conversaciones y asegura que quien lidera los asuntos del Estatuto de Gernika es el partido en Euskadi

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:07

El líder del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado este martes que el «escollo» en las conversaciones sobre la reforma del Estatuto de Gernika «sigue ... siendo el derecho a decidir» y ha considerado que no es «el momento de que nos entren las prisas y nos marquemos límites temporales» para llevar al Parlamento Vasco un acuerdo en esta materia. «Llevamos diez años hablando de esta cuestión, dándole vueltas a una reforma estatutaria que no llega por esa cuestión«, ha lamentado para añadir que «veremos a ver cómo evoluciona y, en función de la evolución, veremos a ver si es posible o no es posible».

