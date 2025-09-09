Andueza lamenta que el «escollo» para reformar el Estatuto sigue siendo el derecho a decidir

El líder del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado este martes que el «escollo» en las conversaciones sobre la reforma del Estatuto de Gernika «sigue ... siendo el derecho a decidir» y ha considerado que no es «el momento de que nos entren las prisas y nos marquemos límites temporales» para llevar al Parlamento Vasco un acuerdo en esta materia. «Llevamos diez años hablando de esta cuestión, dándole vueltas a una reforma estatutaria que no llega por esa cuestión«, ha lamentado para añadir que «veremos a ver cómo evoluciona y, en función de la evolución, veremos a ver si es posible o no es posible».

El secretario general del PSE-EE ha recordado que hay «un gran trabajo» realizado hace dos legislaturas en la ponencia de autogobierno en la que se alcanzó un «amplio» acuerdo en un porcentaje «altísimo» de materias, por lo que el futuro texto de un nuevo estatuto de autonomía «está prácticamente hecho con ese trabajo». «Habría que actualizarlo e incorporar algún derecho social nuevo que hemos conquistado durante estas dos últimas legislaturas pero hay mucho avanzado», ha citado Andueza en una entrevista en Radio Euskadi.

En el reinicio de las conversaciones para acordar una reforma estatutaria ha advertido de que «mientras algunos no se descabalguen de su empeño de imponer sus obsesiones independentistas soberanistas evidentemente nada tendremos que hacer«. Ha remarcado que »las vías unilaterales solo nos llevan al fracaso». Igualmente ha insistido en que en la cuestión «de lo que algunos llaman derecho a decidir, que no deja de ser el derecho a autodeterminación«, el PSE-EE »no va a cruzar determinadas líneas rojas«.

El PSE defiende que todo lo que se pacte tiene que ser de común acuerdo con el Estado y dentro del marco constitucional y del marco jurídico vigente. «Todo lo que se salga de ahí no contará con el apoyo del PSE-EE en esta cuestión concreta», ha reiterado, para afirmar que esta cuestión es «uno de los principales escollos, por no decir el máximo escollo».

«Es mucho más productivo que nos centremos en lo que nos une y no en lo que nos separa y sigamos preservando y haciendo posible un Estatuto que incorpore todos los derechos sociales conquistados en los últimos casi 46 años, que blinde esos derechos ante las amenazas que nos puedan venir en un futuro y, sobre todo, que garantice la pluralidad, la diversidad y la convivencia en Euskadi, que es una de nuestras máximas señas de identidad ahora mismo«, ha afirmado.

Santos Cerdán

Andueza ha negado que el encarcelamiento de Santos Cerdán haya paralizado los avances en las conversaciones sobre la reforma del Estatuto, y ha remarcado que el exsecretario de Organización del PSOE «asistía a esas reuniones en representación del PSOE, pero las conversaciones han podido continuar sin su propia presencia y quien lidera esa cuestión es el PSE-EE, que siempre va a tener la última palabra, como ya lo ha transmitido en público y en privado el presidente del Gobierno».

«Aquí quien lidera esas conversaciones es el PSE-EE, otra cosa es que, evidentemente, el PSOE, por una cuestión de coordinación, pueda tener presencia en esas reuniones, que pero quien lidera y quien tiene la última palabra en esta cuestión es el PSE-EE», ha reiterado.

Sobre la ausencia de PP y Sumar de las conversaciones que llevan a cabo PNV, EH Bildu y PSE-EE, Andueza ha remarcado que «todo lo nuclear y lo relevante de la política vasca pasa por las decisiones que adoptemos los tres principales partidos» en Euskadi, lo que «no quita que, evidentemente, cuando ese debate llegue donde tiene que residenciarse, que es en el Parlamento Vasco, esos partidos puedan participar y hacer sus aportaciones».

De cualquier modo, ha añadido que no ve al PP «muy proactivo en esta cuestión realizando ningún tipo de aportaciones» y no cree que vaya a ser «muy proactivo en el debate parlamentario para hacer posible ese nuevo estatuto de autonomía, porque sabemos dónde están y, de momento, no parece que vayan a bajarse de ese monte», aunque «sería lo deseable, porque eso también sería una oportunidad de que el PP participara de la vía estatutaria».

En esa línea, ha recordado que el PP «no participó ni en la redacción ni en la aprobación» del Estatuto de Gernika, por lo que ha considerado que «ahí tienen una buena oportunidad no solo el PP, sino también EH Bildu y Sumar».