Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los tambores dormidos

El independentismo catalán gestiona la frustración del pasado procés con la amenaza del auge de la ultraderecha

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 06:38

La Diada Nacional de Cataluña estuvo ayer marcada por la defensa de la lengua, del catalán, un elemento de integración por excelencia, y un símbolo ... de unión. El ambiente social y político ha cambiado en los últimos años. El independentismo –sin mayoría absoluta en el Parlament– tiene que asumir una nueva relación de fuerzas. En la calle, como se reflejó ayer, sigue teniendo una gran capacidad de convocatoria, pero muy lejos de las imágenes del pasado. El riesgo de frustración soberanista es real y puede pasar cierta factura a Junts y a ERC, con un sector aún muy radicalizado que cree que puede reactivar el procés al margen de la realidad. La llegada del socialista Salvador Illa a la Generalitat, con una hábil desactivación del lenguaje del conflicto, ha amortiguado mucho algunos problemas. No se han resuelto pero se han suavizado las aristas con una notable inteligencia emocional. Y no es poco en estos tiempos de trazo grueso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  3. 3 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  4. 4

    Scientia reclama 17 millones a Educación por el cierre de sus colegios en San Sebastián y Bilbao
  5. 5 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  6. 6

    Con Oyarzabal y Karrikaburu hay gol
  7. 7

    La rutina de un remero en La Concha
  8. 8

    Euskadi estudia formar a los migrantes «en origen» para que lleguen «cualificados» al mercado laboral vasco
  9. 9 «Las imágenes nos han emocionado»
  10. 10 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los tambores dormidos