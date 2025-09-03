Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

De la necesidad y la virtud

El encuentro Illa-Puigdemont combina un movimiento táctico con un gesto de convivencia que abre un nuevo tiempo

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 02:00

Hace poco el veterano antifraquista Nicolás Sartorius decía con razón que toda la Transición fue hacer de la necesidad virtud. Frente a los que se ... rasgaron las vestiduras con la ley de Amnistía o se escandalizaron ayer con la reunión entre Illa y Puigdemont hay que recordar aquel espíritu de indulgencia y reconciliación que hoy parecen desaparecidos en la selva del Madrid capitalino. Ciertos pactos –y la foto de ayer simbolizaba un final de ciclo– responden siempre a una determinada relación de fuerzas que el escritor Manuel Vázquez Montalbán bautizó como 'relación de debilidades'. Se aceptó el perdón porque había miedo a un regreso de la dictadura. Eso no quiere decir olvidar el pasado. Apostar por reconstruir los puentes rotos no supone comprar acríticamente el relato del independentismo sobre el procés soberanista. Tampoco augura que se vaya a romper nada frente a los que juegan cómodos en el terreno apocalíptico de las catástrofes y los extremos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  2. 2 Tragedia en Álava: muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban
  3. 3 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  4. 4

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  5. 5

    Otegi, sobre CAF y el conflicto en Gaza: «Conozco sus cuentas y podrían prescindir del contrato con Israel»
  6. 6 Bretos: «Brais Méndez tenía una oferta que le cambiaba la vida pero no se concretó»
  7. 7 La top model japonesa que visita San Sebastián: «Arigato, eskerrik asko»
  8. 8

    El Gobierno Vasco cierra la puerta a equiparar las pensiones mínimas al SMI
  9. 9

    Gipuzkoa destruye en agosto casi todo el empleo creado en 2025 y pierde 6.300 afiliados
  10. 10 El pueblo más bonito para visitar en septiembre está a menos de dos horas de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco De la necesidad y la virtud