Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El fracaso de Europa

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:24

Pedro Sánchez anunció ayer nuevas medidas contra Israel ante la deriva de su estrategia de asedio y ocupación en Gaza. El espanto de la guerra ... ha activado una gigantesca marea de indignación que, explica, por ejemplo, las inesperadas movilizaciones de la Vuelta. No se trata solo de que Sumar meta más presión política. Moncloa exhibe una posición de firmeza que, aunque debiera plantearse como una cuestión de Estado, contrasta con la debilidad y la división europea, un fracaso sin paliativos. Sánchez se coloca en el lado correcto de la historia al reconocer a Palestina en una posición audaz, que ha servido de avanzadilla de otros países europeos. Pero también hay que saber explicar las cosas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  3. 3 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  4. 4 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  5. 5

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  6. 6 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  7. 7 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones
  8. 8 La predicción de Antonio Gala que le da la razón 34 años más tarde: «Vivirán más pero no serán felices»
  9. 9

    La Asambla francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  10. 10 La tienda de regalos que abre su tercer local en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El fracaso de Europa