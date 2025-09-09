El fracaso de Europa

Pedro Sánchez anunció ayer nuevas medidas contra Israel ante la deriva de su estrategia de asedio y ocupación en Gaza. El espanto de la guerra ... ha activado una gigantesca marea de indignación que, explica, por ejemplo, las inesperadas movilizaciones de la Vuelta. No se trata solo de que Sumar meta más presión política. Moncloa exhibe una posición de firmeza que, aunque debiera plantearse como una cuestión de Estado, contrasta con la debilidad y la división europea, un fracaso sin paliativos. Sánchez se coloca en el lado correcto de la historia al reconocer a Palestina en una posición audaz, que ha servido de avanzadilla de otros países europeos. Pero también hay que saber explicar las cosas.

Faltan palabras para expresar el horror ante lo que vemos todos los días. Puede que, en el fondo, lo que ocurre es lo que pasa en muchas guerras. Pasó en Siria, seguro, y la hambruna y las matanzas eran parte del guión bélico. pero entonces no tenían el foco de la atención mundial encima. Y en esta guerra sí, Israel está perdiendo clamorosamente la batalla de las conciencias y está fracasando en la batalla en el tribunal internacional de la opinión pública. La respuesta del Gobierno de Israel, que prohíbe a las dos ministras de Sumar visitar el país, no puede sustraerse a ese contexto.

Pedir que la comunidad internacional sea más enérgica frente a las masacres puede interpretarse como un ejercicio voluntarista de dignidad. Pero jamás debería compararse con un gesto de antisemitismo. Clamar contra los horribles crímenes de Hamás contra los israelíes y su estrategia por usar a la población palestina como 'escudos humanos' es coherente con una denuncia clara de la barbarie que comete en directo a ojos del mundo el Gobierno de Netanyahu. O nos escandalizamos con todos los asesinados o algo profundo falla desde el principio. El silencio de la UE está lleno de hipocresía y moralmente resulta insoportable.