Abrazos, lágrimas y emoción en la despedida de Aitor Esteban del Congreso: «Gora Euskadi Askatuta»

Aitor Esteban se despidió este miércoles del Congreso de los Diputados tras 21 años como portavoz del PNV. En una jornada cargada de emoción y ... reconocimiento, el próximo presidente del EBB, reconocido como uno de los mejores oradores del hemiciclo, no defraudó y pronunció sus últimas palabras en la Cámara Baja con un discurso cargado de gratitud, no exento de ironía y un mensaje claro sobre lo que ha sido la base de su compromiso, su «norte». «Gora Euskadi Askatuta» (¡Viva Euskadi libre!) fue la frase con la que cerró su intervención.

Esteban comenzó su intervención con una broma dirigida a quienes pensaban que «no se iría ni con agua hirviendo». «He tardado un poquito, pero me voy», afirmó, provocando risas en el hemiciclo. Desde el atril, Esteban aprovechó su discurso para agradecer a todas las personas que han formado parte de su trayectoria en el Congreso. Nombró a sus compañeros de partido, a los funcionarios que hacen posible el funcionamiento diario de la Cámara y a los periodistas que han seguido su trabajo. Sobre el resto de diputados, «¿les echaré de menos?...», se preguntaba Esteban con suspense, para después reconocer que, pese a las diferencias políticas, «la mayoría de la gente que hay por aquí es buena gente». Sin embargo, no pudo evitar añadir con su característico humor que «como en todas partes, también hay gente mala, como en todas partes, porque esto es un reflejo de la sociedad». Visiblemente emocionado, definía su paso por el Congreso como «una magnífica experiencia, lo digo sinceramente».

«Esto es mucho más que el ruido que se escucha y se ve en la tele. Se pueden hacer muchas cosas por el bien común»

El diputado por Bizkaia expresó su deseo de haber «contribuido a mejorar la vida de la gente de todo el Estado» y a resolver «problemas que parecían enquistados», también relacionados con la «agenda vasca». También quiso enviar un mensaje a los jóvenes, animándolos a involucrarse en la política: «Esto es mucho más que el ruido que se escucha y se ve en la tele. Se pueden hacer muchas cosas por el bien común, les animo a que se mojen en política, en eso consiste la democracia».

«Rocoso e implacable»

Pedro Sánchez le definió como un «ejemplo muy redondo del buen parlamentarismo» y admitió que, aunque las negociaciones con Esteban no eran fáciles, siempre se había caracterizado por su capacidad de diálogo. «Cuesta mucho, señor Esteban, porque es usted un negociador rocoso e implacable, pero también es un gran parlamentario», destacó el presidente del Gobierno.

Me gustó la despedida parlamentaria de Pedro Sánchez y Aitor Esteban. pic.twitter.com/fWLWAByAcq — αnhgi (@Anhgi_) March 26, 2025

Sánchez también mencionó su «única pena» en la despedida de Esteban: que el portavoz jeltzale dejara el Congreso sin ver atendida una de sus demandas históricas, la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Esta norma, que data de 1968, ha sido objeto de continuos intentos de modificación por parte del PNV, sin éxito hasta la fecha. «No es de recibo que continuemos con una ley franquista y espero verlo, no estando yo aquí, pero sí en esta legislatura», expresó Esteban en su última sesión de control. Tras su intervención fundió, el portavoz del PNV se fundió en un abrazo con el presidente del Gobierno, aprovechando también para saludar a la vicepresidenta, María Jesús Montero.

Ampliar Aitor Esteban se dieron la mano y posteriormente se fundieron en un abrazo, EFE

Otro de los reconocimientos más destacados vino de Gabriel Rufián, portavoz de ERC, quien, con su característica franqueza, admitió que Esteban le había servido de inspiración: «Has dado muchísima rabia durante muchísimo tiempo. Eres muy bueno. Sigue así. Seguramente no me gustará todo lo que digas, pero siempre me gustará cómo lo dices».

Gabriel Rufián concluía su intervención en el pleno con un homenaje y agradecimiento a Aitor Esteban https://t.co/hSBBhGb1Bt pic.twitter.com/A4S4OROUGw — RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 26, 2025

Un gesto que Aitor Esteban agradecía con un movimiento de cabeza desde su asiento en el hemiciclo. Después, cuando Rufián ha abandonado el atril para volver a su sitio, el portavoz jeltzale se ha levantado para estrechar su mano a modo de agradecimiento. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, también destacó su figura, asegurando que le echará de menos en los debates parlamentarios.

Ampliar Gabriel Rufián tuvo palabras de reconocimiento para Aitor Esteban. EFE

Patxi López, portavoz del Grupo Socialista, también quiso despedirse recordando una de las intervenciones más memorables de Esteban en el Congreso, cuando debatió con Mariano Rajoy sobre tractores. «Aitor, no sé si te llevas el tractor, pero llevas todo nuestro respeto», afirmó, golpeándose el pecho en un gesto de afecto que provocó un gran aplauso entre los diputados socialistas.

«No me voy de este negociado, así que me tendrán que seguir aguantando»

Más allá de los discursos, la sesión estuvo marcada por la emoción y los gestos cálidos. Al finalizar su intervención, Esteban se fundió en un abrazo con Pedro Sánchez y saludó cálidamente a la vicepresidenta María Jesús Montero. Con una sonrisa cómplice, también dejó claro que su despedida era solo del Congreso. «No me voy de este negociado, así que me tendrán que seguir aguantando», bromeó, generando carcajadas en el hemiciclo.

A pesar del ambiente general de respeto y reconocimiento, no fue una muestra de apoyo unánime. Los diputados de PP y Vox decidieron mantenerse en sus asientos sin inmutarse. Lo mismo hicieron los representantes de Bildu, así como los de ERC, salvo su portavoz, Gabriel Rufián.