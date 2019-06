El abogado Melero admite que «el juicio se ha celebrado con todas las garantías» El abogado Javier Melero. / Efe El letrado de Forn, cofundador de Ciudadanos, reconoce que se sometió a la Constitución a una «tensión máxima» MATEO BALÍN y MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Miércoles, 12 junio 2019, 20:55

Javier Melero finalmente habló fuera del tribunal. El verso suelto entre las defensas de los imputados del 'procés' admitió este miércoles que el «derecho de autodeterminación existe para los territorios coloniales, no para Cataluña».

El letrado de Joaquim Forn, exconsejero de Interior y acusado de haber puesto a los 17.000 mossos al servicio de la intentona secesionista, admitió en una entrevista en Onda Cero que no comulga ideológicamente con el independentismo. De hecho, Melero, uno de los letrados más combativos en el Supremo, fue uno de los fundadores de Ciutadans (germen de lo que hoy es Ciudadanos), circunstancia que no le impide ser ahora abogado de cabecera de los exconvergentes.

«Desde el punto de vista del acto procesal ha sido un juicio ejemplar», apuntó el letrado, quien alabó particularmente el trabajo del tribunal que preside Manuel Marchena. El abogado describió como «minuciosa y pedagógica» la actuación de sala. A pesar de deshacerse en halagos a los jueces, Melero no descartó recurrir su fallo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si su cliente no es absuelto y ve «la más mínima fisura» que pueda beneficiar a Forn. Aun así, insistió en que su «percepción» es que «no ha habido la más mínima perturbación de la buena marcha del juicio».

El letrado admitió que durante la celebración del referéndum se sometió a la Constitución a una «tensión máxima», aunque no llegase a estar en peligro en ningún momento. «Tengo mucha confianza en la fortaleza de nuestras instituciones y la democracia», argumentó.

Preguntado por el hecho de que no simpatice ideológicamente con los acusados en el juicio del 'procés', el abogado de Forn develó que normalmente no tiene sintonía «con muchos de sus clientes», y puso como ejemplo que un oftalmólogo no le pregunta a sus pacientes por su ideología para tratarles.

El martes, durante su alegato y en una muestra de su vehemencia, llegó acusar a los responsables políticos del Estado de utilizar a los agentes desplazados a Cataluña con ocasión del referéndum ilegal para unos determinados objetivos políticos diferentes a hacer cumplir la ley.