El líder de Vox, Santiago Abascal. E. P.

Abascal defiende el veto en Jumilla: «Hay que proteger a los españoles»

El líder de Vox alega que no se deben ceder espacios públicos para la celebración de fiestas que promueven el islamismo porque «estamos ante la amenaza real de una ideología extremista»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:43

Para el líder de Vox, Santiago Abascal, el islamismo es una «ideología extremista» que «trae consigo sus propias leyes y que son incompatibles con nuestra ... cultura». Un argumento que utilizó este viernes para defender la medida adoptada por el Ayuntamiento de Jumilla de vetar el uso de instalaciones deportivas para la celebración de rituales religiosos islámicos como la Fiesta del Cordero o el Fin del Ramadán. «Hay que proteger a los españoles de quienes buscan imponer una ideología totalitaria, disfraza a veces como religión», escribió en sus redes sociales.

