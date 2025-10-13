Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El exministro de Transportes José Luis Ábalos atiende a la prensa en el Congreso. EFE

Ábalos vuelve al Supremo a declarar bajo la amenaza de acabar esta vez en la cárcel

La Fiscalía Anticorrupción, ante el revelador informe de la UCO sobre el patrimonio del exministro, decidirá si pide el ingreso en prisión tras su interrogatorio

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:05

Comenta

José Luis Ábalos vuelve esta semana al Supremo. La del miércoles será su cuarta comparecencia ante el juez Leopoldo Puente, instructor en el alto tribunal ... del caso 'Ábalos-Cerdán-Koldo'. Sin embargo, esta vez la situación para el exministro es mucho más complicada que cuando declaró de forma voluntaria en diciembre de 2024 antes de su suplicatorio y, ya como imputado, en febrero y en junio de este año. Y eso que en esa última ocasión ya se habían hecho públicos los audios sobre el reparto de mordidas por amaño de obras que costaron la cárcel a Santos Cerdán y ante los que Ábalos solo pudo responder que no se «reconocía» en ellos.

