Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Transeúntes por el mercado artesanal y gastronómico en Hendaia. HT

Exposiciones, mercado artesanal y cabezudos en la agenda de verano para este 26 de agosto

Terminan las fiestas en Zegama y continúan en la localidad navarra de Lakuntza

DV

Martes, 26 de agosto 2025, 06:40

Donostia-Egia

  • Tabakalera celebrará mañana a las 19 la experiencia 'Home listening' con Eric La Casa en la instalación sonora Scala. Hay que inscribirse en la web.

Donostia-Gros

  • En el foyer de Kursaal, a las 12, arranca el taller de la Quincena Musical Infantil 'Ni+Zu+Gu', con Ibai Murillo y otros intérpretes de ópera. El precio es de 6 €.

Donostia-Parte Vieja

  • Hoy se puede visitar de manera gratuita la exposición 'Un recorrido gigante' en el Museo San Telmo. El horario es de 10 a 18.30.

Donostia-Urgull

  • El Natur Txoko de Urgull nos propone para hoy a las 17 la actividad infantil 'Izadi kapitaina superheroi bat Urgullen', pensada para niños y niñas mayores de tres años.

Irun

  • Este jueves, a las 11, última oportunidad para realizar la visita 'Historia de Irun de puente a puente'. Sale desde el puente de la Avenida, cuesta 3 € y hay que inscribirse en la Oficina de Turismo (943 02 07 32).

Zegama

  • Terminan las fiestas. Habrá juegos infantiles de 10 a 13. Por la tarde, saldrán los gigantes y pinchará un DJ infantil. A las 22 comenzará la procesión 'Adio Beleari'.

Iparralde

Hendaia

  • En el Boulevard du Général Leclerc, entre las 9 y las 19, se celebra un mercado artesanal y gastronómico con artesanos y productores locales.

Navarra

Lakuntza

  • Continúan las fiestas, con concurso de play back a las 13, cabezudos a las 20 y toro de fuego a las 22.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  3. 3 San Sebastián, multas de 3.000 euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  4. 4

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  5. 5

    «El PNV nos ha engañado, sus leyes no representan a la derecha vasca»
  6. 6

    Kubo se muerde la lengua con los fichajes: «Ya pedí perdón»
  7. 7 La ira de Manolo González con Brais por el pelotazo que no fue
  8. 8 El Gordo de La Primitiva deja 160.469 euros en una localidad de Gipuzkoa
  9. 9

    Detenidos dos jóvenes por agredir con arma blanca y patear a un hombre en Irun
  10. 10 Fallece Conchita Telleria, leyenda de la gastronomía vasca durante medio siglo en Ordizia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Exposiciones, mercado artesanal y cabezudos en la agenda de verano para este 26 de agosto

Exposiciones, mercado artesanal y cabezudos en la agenda de verano para este 26 de agosto