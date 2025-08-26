Exposiciones, mercado artesanal y cabezudos en la agenda de verano para este 26 de agosto
Terminan las fiestas en Zegama y continúan en la localidad navarra de Lakuntza
DV
Martes, 26 de agosto 2025, 06:40
Donostia-Egia
-
Tabakalera celebrará mañana a las 19 la experiencia 'Home listening' con Eric La Casa en la instalación sonora Scala. Hay que inscribirse en la web.
Donostia-Gros
-
En el foyer de Kursaal, a las 12, arranca el taller de la Quincena Musical Infantil 'Ni+Zu+Gu', con Ibai Murillo y otros intérpretes de ópera. El precio es de 6 €.
Donostia-Parte Vieja
-
Hoy se puede visitar de manera gratuita la exposición 'Un recorrido gigante' en el Museo San Telmo. El horario es de 10 a 18.30.
Donostia-Urgull
-
El Natur Txoko de Urgull nos propone para hoy a las 17 la actividad infantil 'Izadi kapitaina superheroi bat Urgullen', pensada para niños y niñas mayores de tres años.
Irun
-
Este jueves, a las 11, última oportunidad para realizar la visita 'Historia de Irun de puente a puente'. Sale desde el puente de la Avenida, cuesta 3 € y hay que inscribirse en la Oficina de Turismo (943 02 07 32).
Zegama
-
Terminan las fiestas. Habrá juegos infantiles de 10 a 13. Por la tarde, saldrán los gigantes y pinchará un DJ infantil. A las 22 comenzará la procesión 'Adio Beleari'.
Iparralde
Hendaia
-
En el Boulevard du Général Leclerc, entre las 9 y las 19, se celebra un mercado artesanal y gastronómico con artesanos y productores locales.
Navarra
Lakuntza
-
Continúan las fiestas, con concurso de play back a las 13, cabezudos a las 20 y toro de fuego a las 22.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.