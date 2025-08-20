Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Concurso de castillos de arena, herri kirolak y trikitilaris en la agenda de verano de este 20 de agosto

Arrancan las fiestas en Bidaina, mientras continúan en Ibarra y en Bilbao con su Semana Grande

DV

Miércoles, 20 de agosto 2025, 06:45

Azkoitia

  • Arrastre de bueyes en el frontón Gurea. A partir de las 22 horas se disputa el XIII Andremari Idi Dema Saria.

Bidania

  • Arrancan las fiestas con el txupinazo a las 19. Antes, a las 17, habrá juegos para niños y tras el txupinazo habrá txikiteo popular animado por los trikitilaris del pueblo.

Donostia-Aiete

  • El Centro Cultural Aiete emite la película 'Doraemon. Haizearen Jainkoa' en euskera para los niños. Comenzará a las 11 de la mañana y el acceso será libre hasta completar aforo.

Ibarra

  • Están de fiestas. A las 23 tendrá lugar el sorteo de la mano de la asociación Sendi Ekintza en la plaza de San Bartolomé.

Mutriku

  • Hay cine en la calle. A las 23 se emitirá la película 'Wonka' en castellano en la plaza Zabiel. Está dirigida a un público infantil.

Zarautz

  • Exhibición de herri kirolak en la plaza de los Fueros. El espectáculo comenzará a partir de las 19.30 y habrá aizkolaris y trontzalaris, entre otros.

Bizkaia

Bilbao

  • En la capital vizcaína siguen inmersos en la Aste Nagusia. Las tradicionales bilbainadas volverán en la pérgola del Parque de Doña Casilda a las 12. Correrán a cargo de Los Chimberos.

Iparralde

Hendaia

  • Hay un concurso de castillos de arena en familia a partir de las 10.30 en la playa de Hendaia. Los participantes prepararán su propio castillo durante una hora y media.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  2. 2

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  3. 3

    Mikel Oyarzabal da un giro de tuerca más
  4. 4 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  5. 5

    «Iñaki nos dio vida a los vecinos de Paiporta»
  6. 6 Cierran una tienda en San Sebastián en pleno concurso de acreedores
  7. 7 Zubimendi no se olvida de San Sebastián en Inglaterra: «Chuleta, cena en Rekondo y pelota vasca»
  8. 8

    Lanbide recibe más de seis denuncias al día por supuestos cobros indebidos de la RGI
  9. 9 El comercio de San Sebastián que se despide con liquidación total: «La vida son etapas y esta está llegando a su fin»
  10. 10

    Uno de los mayores alijos de cocaína de Europa: 1.345 kilos en un camión que atravesaba Burdeos tras pasar el peaje de Biriatou

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Concurso de castillos de arena, herri kirolak y trikitilaris en la agenda de verano de este 20 de agosto

Concurso de castillos de arena, herri kirolak y trikitilaris en la agenda de verano de este 20 de agosto