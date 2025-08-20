Concurso de castillos de arena, herri kirolak y trikitilaris en la agenda de verano de este 20 de agosto
Arrancan las fiestas en Bidaina, mientras continúan en Ibarra y en Bilbao con su Semana Grande
DV
Miércoles, 20 de agosto 2025, 06:45
Azkoitia
-
Arrastre de bueyes en el frontón Gurea. A partir de las 22 horas se disputa el XIII Andremari Idi Dema Saria.
Bidania
-
Arrancan las fiestas con el txupinazo a las 19. Antes, a las 17, habrá juegos para niños y tras el txupinazo habrá txikiteo popular animado por los trikitilaris del pueblo.
Donostia-Aiete
-
El Centro Cultural Aiete emite la película 'Doraemon. Haizearen Jainkoa' en euskera para los niños. Comenzará a las 11 de la mañana y el acceso será libre hasta completar aforo.
Ibarra
-
Están de fiestas. A las 23 tendrá lugar el sorteo de la mano de la asociación Sendi Ekintza en la plaza de San Bartolomé.
Mutriku
-
Hay cine en la calle. A las 23 se emitirá la película 'Wonka' en castellano en la plaza Zabiel. Está dirigida a un público infantil.
Zarautz
-
Exhibición de herri kirolak en la plaza de los Fueros. El espectáculo comenzará a partir de las 19.30 y habrá aizkolaris y trontzalaris, entre otros.
Bizkaia
Bilbao
-
En la capital vizcaína siguen inmersos en la Aste Nagusia. Las tradicionales bilbainadas volverán en la pérgola del Parque de Doña Casilda a las 12. Correrán a cargo de Los Chimberos.
Iparralde
Hendaia
-
Hay un concurso de castillos de arena en familia a partir de las 10.30 en la playa de Hendaia. Los participantes prepararán su propio castillo durante una hora y media.
