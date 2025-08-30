Baserritarren eguna, paella y paseos en burro en la agenda de verano de este 30 de agosto
Fiestas en Sorabilla, Ataun, Berrobi, Itsaso, Portu, Brinkola y Atxegalde
DV
Sábado, 30 de agosto 2025, 07:16
Andoain
-
En Sorabilla, juegos infantiles y mercado a las 11. Por la tarde, bertsos, cena y mucha música.
Ataun
-
Fiestas en San Gregorio, con cabezudos a las 12.15, comida infantil e hinchables. Por la tarde, fiesta de disfraces.
Berrobi
-
Por la mañana, de 11 a 14, hinchables y paseos en burro. Después serán el concurso de paellas y la comida popular. Por la noche, romería y DJ.
Elgoibar
-
Baserritarren eguna, con concursos de ganado, sidra y queso, además de venta y degustación por la mañana; pasacalles por la tarde y la txoteko ezpata a las 22.
Ezkio-Itsaso
-
En Itsaso, concurso de paellas a las 19.30, cena popular después y concierto a las 22.30.
Hernani
-
San Juan Txiki en Portu, con juegos infantiles y deporte por la mañana y paseo en burro a las 18.
Irun
-
En Arbes, por la mañana, distintos juegos y deportes. Además, pintxo-pote de marmitako a las 12.30 y herri kirolak de cuadrillas a las 18.
Legazpi
-
En Brinkola, tras la comida popular habrá bolos, toka y concurso de tortillas. A las 18.30 llegarán los hinchables y los cabezudos. Para la noche, música.
Tolosa
-
En el marco del festival River Line, las líneas estarán abiertas de 9 a 20. Además, taller de acroyoga a las 11, de diábolo a las 18 y 'talent show' a las 22.
Usurbil
-
En Atxegalde, juegos infantiles a las 11, chocolatada a las 18.30, cena popular y música.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.