En Andoain vivirán un día de celebración con juegos infantiles, mercado, bertsos y mucha música. Unanue

Baserritarren eguna, paella y paseos en burro en la agenda de verano de este 30 de agosto

Fiestas en Sorabilla, Ataun, Berrobi, Itsaso, Portu, Brinkola y Atxegalde

DV

Sábado, 30 de agosto 2025, 07:16

Andoain

  • En Sorabilla, juegos infantiles y mercado a las 11. Por la tarde, bertsos, cena y mucha música.

Ataun

  • Fiestas en San Gregorio, con cabezudos a las 12.15, comida infantil e hinchables. Por la tarde, fiesta de disfraces.

Berrobi

  • Por la mañana, de 11 a 14, hinchables y paseos en burro. Después serán el concurso de paellas y la comida popular. Por la noche, romería y DJ.

Elgoibar

  • Baserritarren eguna, con concursos de ganado, sidra y queso, además de venta y degustación por la mañana; pasacalles por la tarde y la txoteko ezpata a las 22.

Ezkio-Itsaso

  • En Itsaso, concurso de paellas a las 19.30, cena popular después y concierto a las 22.30.

Hernani

  • San Juan Txiki en Portu, con juegos infantiles y deporte por la mañana y paseo en burro a las 18.

Irun

  • En Arbes, por la mañana, distintos juegos y deportes. Además, pintxo-pote de marmitako a las 12.30 y herri kirolak de cuadrillas a las 18.

Legazpi

  • En Brinkola, tras la comida popular habrá bolos, toka y concurso de tortillas. A las 18.30 llegarán los hinchables y los cabezudos. Para la noche, música.

Tolosa

  • En el marco del festival River Line, las líneas estarán abiertas de 9 a 20. Además, taller de acroyoga a las 11, de diábolo a las 18 y 'talent show' a las 22.

Usurbil

  • En Atxegalde, juegos infantiles a las 11, chocolatada a las 18.30, cena popular y música.

