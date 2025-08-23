Acrobacia, teatro en la calle y txupinazo en la agenda de verano para este 23 de agosto
Elgoibar celebra su txupinazo mientras Bidania, Amezketa, Ibarra, Zegama y Zumaia-Oikia
Sábado, 23 de agosto 2025, 08:03
Amezketa
-
Fiestas de San Bartolomé. Es el día de las cuadrillas y a las 13 habrá trikipoteo, foto de cuadrillas a las 14.15 y posteriormente comida en el frontón Larrunarri.
Bidania
-
Son fiestas. A las 20 habrá sagardo afaria y posteriormente tocará el grupo musical Gabezin.
Donostia - Aiete
-
Cine infantil en la Casa de Cultura de Aiete con 'Marko Makako', en euskera, a las 17. El acceso es libre.
Elgoibar
-
Víspera de San Bartolomé. A las 13 será el txupinazo y el toque de campana.
Hondarribia
-
Se celebra el Sagardo Eguna en la calle Santiago a partir de las 18.
Ibarra
-
Son fiestas. Entre las 15.30 y las 19.30 habrá un parque acuático para niños y adolescentes en el patio de la ikastola Uzturpe.
Irun
-
Hay teatro en la calle, en la plazoleta del Juncal. 'Sust', interpretada por la Compañía Maite Guevara, comenzará a las 21 y será en castellano.
Orio
-
A las 22 habrá concierto en la playa a cargo de Arima Soul y DJ Makala.
Zegama
-
Habrá hinchables a las 17, pasacalles con gigantes y cabezudos a las 19.30, cena popular y, después, romería con Fan&Go.
Zumaia - Oikia
-
Son fiestas y a las 12 habrá bertsopoteo con Jon Maia y Jexux Mari Irazu.
Bizkaia
Bilbao
-
Última día de Aste Nagusia. A las 21.15 en la pérgola de Doña Casilda, teatro a cargo de Nostraxladamus. Interpretará 'Nada'.
