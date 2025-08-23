Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El plan abre la puerta a que los elgoibartarras se hagan sentir en el programa festivo. Aitor Zabala

Acrobacia, teatro en la calle y txupinazo en la agenda de verano para este 23 de agosto

Elgoibar celebra su txupinazo mientras Bidania, Amezketa, Ibarra, Zegama y Zumaia-Oikia

DV

Sábado, 23 de agosto 2025, 08:03

Amezketa

  • Fiestas de San Bartolomé. Es el día de las cuadrillas y a las 13 habrá trikipoteo, foto de cuadrillas a las 14.15 y posteriormente comida en el frontón Larrunarri.

Bidania

  • Son fiestas. A las 20 habrá sagardo afaria y posteriormente tocará el grupo musical Gabezin.

Donostia - Aiete

  • Cine infantil en la Casa de Cultura de Aiete con 'Marko Makako', en euskera, a las 17. El acceso es libre.

Elgoibar

  • Víspera de San Bartolomé. A las 13 será el txupinazo y el toque de campana.

Hondarribia

  • Se celebra el Sagardo Eguna en la calle Santiago a partir de las 18.

Ibarra

  • Son fiestas. Entre las 15.30 y las 19.30 habrá un parque acuático para niños y adolescentes en el patio de la ikastola Uzturpe.

Irun

  • Hay teatro en la calle, en la plazoleta del Juncal. 'Sust', interpretada por la Compañía Maite Guevara, comenzará a las 21 y será en castellano.

Orio

  • A las 22 habrá concierto en la playa a cargo de Arima Soul y DJ Makala.

Zegama

  • Habrá hinchables a las 17, pasacalles con gigantes y cabezudos a las 19.30, cena popular y, después, romería con Fan&Go.

Zumaia - Oikia

  • Son fiestas y a las 12 habrá bertsopoteo con Jon Maia y Jexux Mari Irazu.

Bizkaia

Bilbao

  • Última día de Aste Nagusia. A las 21.15 en la pérgola de Doña Casilda, teatro a cargo de Nostraxladamus. Interpretará 'Nada'.

