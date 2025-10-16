Una última llamada y la soledad del presidente en el poder González, Aznar, Zapatero y Rajoy se reúnen en un documental de Movistar Plus+, que retrata el lado más humano de los exmandatarios

Hay un momento en el que el presidente tiene esa última palabra que puede cambiar el rumbo de un país. Es su decisión. La última llamada que recibe en ese teléfono de Moncloa que obliga a moverse y actuar. Es el representante del pueblo español que más poder tiene. Y ya no caben la opinión de asesores ni 'spin doctors'. «Es la hora de la decisión, que toman en soledad, y eso es una metáfora del poder», explica Álvaro de Cózar, el director de la nueva serie documental de Movistar Plus+, que reúne a los expresidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy para retratar el lado humano y desconocido de las personas que mandaron.

'La última llamada', el nombre de la serie documental disponible ya en la plataforma, muestra los dilemas éticos, emocionales y la soledad que acompaña a quienes han ocupado el despacho más poderoso del país. Un repaso a la reciente historia democrática de España, donde se entremezclan conversaciones íntimas, archivos personales y declaraciones de familiares y asesores cercanos. Un proyecto al que Álvaro de Cózar y su equipo le han dedicado algo más de un año, que ha contado además con la plena colaboración de los expresidentes.

La serie documental, producida por Movistar Plus+ en colaboración con Kowalski Films, Feelgood Media y True Story, tuvo otra idea inicial que después viró hacia lo que finalmente se va a emitir. «Queríamos hacer algo sobre asesores, mostrar un poco los intríngulis de la política y entrar en los pasillos del poder. Ese tipo de relato que en ficción hemos visto en 'El ala oeste de la Casa Blanca', pero en España no se ha ofrecido ese interior de los despachos de La Moncloa», cuenta el director. «Pero cuando nos pusimos a hablar sobre el concepto, nos dimos cuenta de que lo realmente ideal sería tener a los presidentes. Nos pusimos a ello», relata. No tardó mucho en convencerles.

'La última llamada' pretende mostrar a la persona que hay detrás del político, en un contexto político actual en el que se ha tendido a deshumanizar. «Siempre hablamos de planes y estrategias, pero luego te das cuenta que a veces influyen una serie de cosas personales de lo que quiere un presidente, lo que está dispuesto a hacer o los sacrificios que está haciendo también», afirma De Cózar. «No se trata de que la gente opine si comparte esa decisión y quiera cambiar de opinión, sino simplemente que el espectador vea que hay otros elementos que influyeron en esas decisiones», apostilla.

Los límites del poder

A lo largo de los cuatro episodios, Felipe González recuerda, por ejemplo, aquellas jornadas y noches en las que el terrorismo amenazaba y asesinaba. O el día que le ofrecieron volar a la cúpula de ETA, reunida en el sur de Francia. Dudó y no lo hizo. Y confiesa que sigue preguntándose a día de hoy si hizo lo correcto. Entre los testimonios de este primer capítulo dedicado al exlíder socialista está el de su hija, María González. O el de amigos y fieles escuderos, como el exvicepresidente Alfonso Guerra, al que sugirió que dejara el Gobierno a través de una carta.

Ampliar Los expresidentes Mariano Rajoy, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, junto al presidente de Telefónica, Marc Murtra, en el centro, durante la puesta de largo de la serie documental. Movistar Plus+

Aznar rememora aquella «última llamada» en la que informó a la familia del exconcejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco de que no aceptaría el «chantaje de ETA» para liberar a los presos etarras porque «la orden del asesinato ya estaba dada». O el atentado del 11 de marzo en Madrid.

También le sonó el teléfono a Zapatero de madrugada en medio de unas negociaciones con la banda terrorista. Al otro lado estaba 'Thierry', exdirigente de ETA, amenazando con hacer de España un Vietnam. «O hablaba conmigo o amenazaba con activar un número amplio de bombas que tiene puestas», revela el socialista. Rubalcaba tomó las riendas y el presidente esperó.

Por su parte, Rajoy habla sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, y relata, además, su última tarde en un restaurante durante la moción de censura de Pedro Sánchez que le desalojó del poder.

Los cuatro expresidentes, dice el director de la serie documental, tienen algún que otro «punto de unión» pese a la personalidad tan distinta entre ellos. «Todos han estado en Moncloa y conocen también los límites del poder. Por mucho que tú quieras hacer alguna cosa, hay otras cuestiones que no permiten. A veces no es lo que quiero hacer, sino lo que puedo escoger entre las opciones que se dan», concluye.