Las series que se estrenan esta semana 'La agencia' es la única serie española en una semana en la que vuelven 'The Walking Dead: Daryl Dixon' y 'Solo asesinatos en el edificio', y se lanzan 'Task', 'Los amos de la ciudad' y 'La novia'

J. C. Roncal Madrid Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:11

Acción, comedia, drama histórico, thriller, zombis y un par de series procedimentales sobre bomberos nutren los ricos estrenos de esta semana en las plataformas. 'La agencia', la adaptación española de la francesa 'Call my Agent!', es la única ficción española en una semana en la que destacan el regreso de títulos como 'The Walking Dead: Daryl Dixon' (AMC+) y 'Solo asesinatos en el edificio' (Disney+) y los estrenos de títulos como 'Task', 'Los amos de la ciudad' y 'La novia', en HBO Max, Movistar Plus+ y Prime Video, respectivamente.

'La reina de la confianza' (Prime Video, 6 de septiembre)

En un mundo lleno de villanos y víctimas, tres estafadores luchan contra la codicia. Solo roban a los malos sin buscar venganza. ¿Qué pasaría si el crimen se convirtiera en un juego y la justicia en un truco? Esta serie surcoreana cuenta la historia de Yi-rang, una mujer inteligente que se convierte en la estafadora definitiva. Forma equipo con James y Gu-ho, un trío de estafadores, para desenmascarar a los estafadores y apropiarse de sus ganancias ilícitas.

'Sisi: Emperatriz de Austria' (Cosmo, 7 de septiembre)

Estreno de la cuarta y última temporada de esta ficción emitida en más de 120 países. En esta entrega, la emperatriz regresa a su tierra natal tras la muerte de su padre. ¿Su misión? Recuperar el castillo de Possenhofen, perdido en una apuesta durante una carrera de caballos. Dolida y decidida, Sisi reta a Georg, el mejor yóquey de Baviera, a una espectacular carrera de caballos en el Oktoberfest de Múnich para salvar la casa familiar. Pero su rival solo acepta si la emperatriz es quien cabalga.

'Task' (HBO Max, 8 de septiembre)

Del creador de 'Mare of Easttown' llega una nueva miniserie ambientada en los suburbios obreros de Filadelfia, un agente del FBI (Mark Ruffalo) dirige un grupo de trabajo para poner fin a una serie de violentos robos liderados por un hombre de familia que no sospecha nada (Tom Pelphrey).

'Asesinatos en la montaña' (Cosmo, 8 de septiembre)

La ficción sigue las investigaciones del veterano inspector Benedikt Beissl (Andreas Giebel) y su nuevo compañero venido del norte, el carismático policía Jerry Paulsen (Peter Marton). La tensión entre ellos es inevitable: Jerry tiene una actitud relajada, métodos más modernos y, además, es el novio de su hija Johanna (Ines Lutz). Aunque sus personalidades chocan, pronto dejan los problemas personales fuera del trabajo para resolver unos casos donde nada es lo que parece.

'Chicago Fire' (Axn, 8 de septiembre)

Con su decimotercera temporada 'Chicago Fire' entra en la liga de las series longevas de la televisión. El departamento tiene que nombrar a un nuevo jefe para la Estación 51 tras la marcha de Wallace Boden, ascendido a comisionado, así que la temporada arranca con un nuevo personaje al frente de las operaciones, Dom Pascal (Dermot Mulroney). Su estilo de mando es diferente del de Boden: es alegre, pero enigmático, funciona bien bajo presión y quiere conocer a fondo a sus bomberos, a los que no va a perdonar ningún desliz. La aclimatación a Pascal será una de las tramas importantes del principio de la temporada. La otra se centrará en el descubrimiento de la relación de medio hermanos entre Severide y Damon, que añadirá algo más de presión a la de Severide con su mujer, Kidd, que es la superior de Damon.

'The Walking Dead: Daryl Dixon' (AMC+, 8 de septiembre)

Rodada y ambientada en España, la tercera temporada de este exitoso 'spin off' incorpora a actores locales como Eduardo Noriega, Óscar Jaenada, Greta Fernández o Alexandra Masangkay, mientras sigue a los protagonistas en su incansable viaje de regreso a casa. Entre paisajes desconocidos y situaciones extremas, Daryl y Carol descubrirán que el mundo tras los caminantes es tan imprevisible como peligroso.

'Solo asesinatos en el edificio' (Disney+, 9 de septiembre)

Steve Martin, Martin Short, y Selena Gomez continúan al frente de esta ficción que enfila ya su quinta temporada. Tras la muerte de su querido portero Lester en circunstancias sospechosas, Charles, Oliver y Mabel se niegan a creer que fue un accidente. Su investigación los lleva a los rincones más oscuros de Nueva York, donde el trío descubre una peligrosa red de secretos que conecta a poderosos multimillonarios, mafiosos de la vieja escuela y misteriosos residentes del Arconia. Los tres se enfrentan a una creciente división entre la ciudad histórica que creían conocer y una nueva Nueva York que está surgiendo a su alrededor, donde la vieja mafia lucha por mantenerse mientras surgen nuevos jugadores aún más peligrosos.

'Los amos de la ciudad' (Movistar Plus+, 9 de septiembre)

Michael (James Nelson-Joyce), mano derecha y casi hijo adoptivo del capo Ronnie Phelan (Sean Bean), ha dedicado toda su vida adulta al crimen organizado. Por primera vez, tras enamorarse de Diana (Hannah Onslow), vislumbra la posibilidad de un futuro fuera del negocio. Pero cuando un importante alijo de droga desaparece y Ronnie insinúa su retiro, el trono queda vacante y el hijo biológico de Ronnie, Jamie (Jack McMullen), decide reclamarlo. El conflicto entre Michael y Jamie desencadena una guerra interna en la banda, mientras ambos intentan modernizar y controlar el imperio. Michael, atrapado entre la lealtad a la familia criminal y su deseo de una vida nueva con Diana, se enfrenta a decisiones imposibles, en un entorno donde la traición, la violencia y la ambición ponen en peligro todo lo que ama.

'Contra la ley' (Filmin, 9 de septiembre)

Dirigida por Erik Richter Strand y protagonizada Sheridan Smith, esta miniserie de cuatro capítulos se basa en el libro 'For the love of Julie', escrito por la protagonista de la historia en la vida real, Ann Ming, una enfermera británica que perdió a su hija en 1989 a manos de un asesino. La serie arranca cuando Julie Hogg, la hija de 22 años de Ann Ming, muere misteriosamente, ni la policía ni el sistema judicial hacen todo lo posible para resolverlo. Indignada, Ann inicia una campaña de 17 años para derogar una ley arcaica, en una lucha valiente y tenaz que la lleva hasta la Cámara de los Lores.

'Fire Country' (Calle 13, 9 de septiembre)

Max Thieriot ('Point Break') y los guionistas de 'Anatomía de Grey', Joe Phelan y Joan Rater, son los creadores de trepidante serie en la que Thieriot se pone en la piel de un joven convicto que busca redención tras unirse a un programa de lucha contra incendios forestales para presos en el norte de California. Grandes dosis de drama, tensión y acción se entrelazan en las tramas de esta ficción que inicia ahora su tercera temporada.

'La novia' (Prime Video, 10 de septiembre)

Basada en la novela homónima de Michelle Frances, 'La novia' sigue a Laura (Robin Wright), una mujer que aparentemente lo tiene todo: una carrera brillante, un marido cariñoso y a un hijo al que adora, Daniel. Su vida perfecta comienza a desmoronarse cuando Daniel presenta a sus padres a Cherry (Olivia Cooke), su nueva pareja. Tras una tensa primera impresión, Laura empieza a sospechar que Cherry oculta algo.

'Tempest' (Disney+, 10 de septiembre)

Tras un intento de asesinato al candidato presidencial, la exdiplomática Munju Seo rebusca en su pasado y descubre una conspiración internacional en la que participan países, agencias de seguridad y servicios de inteligencia que ponen en riesgo la estabilidad de la península coreana. Mientras ella se juega la vida, un mercenario misterioso llamado Sanho Paik se ofrece para mantenerla a salvo. ¿Debería confiar Munju en él con lo poco que sabe de él?

'Las muertas' (Netflix, 10 de septiembre)

En los sesenta, las hermanas Baladro crearon un imperio de burdeles y se convirtieron en las asesinas más temidas de México. Esta ficción, protagonizada por Paulina Gaitán, Arcelia Ramírez y Joaquín Cosío, entre otros, esta basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia.

'La agencia' (Telecinco, 10 de septiembre)

Versión española la francesa 'Call my Agent!', 'La agencia' retrata el día a día, las relaciones y los conflictos personales de quienes se mueven en ese singular entorno profesional, un ambiente en el que los egos, las infidelidades, los amores imposibles y las situaciones inesperadas forman parte del paisaje cotidiano. Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco, Carlos Bardem, Fiorella Faltoyano, Andrés Velencoso y Goya Toledo, junto a los actores Denisse Peña, Iñaki Mur, Carlos Alcaide, Olalla Hernández, Juan Gea e Irene Rojo serán los protagonistas de una serie que en cada capítulo contará con una estrella invitada para dar verosimilitud a la propuesta.

'Tyler Perry's Beauty in Black' (Netflix, 11 de septiembre)

El destino de una stripper da un vuelco cuando se cruza con una rica familia disfuncional que maneja un emporio de cosmética y un retorcido negocio de tráfico de personas.

'Diario de una chica experta en desastres de amor' (Netflix, 11 de septiembre)

Serie de origen sueco dirigida por Emma Bucht y Susanne Thorson que sigue los pasos de Amanda y sus amigas, un grupo de treintañeras que conocen a una amplia variedad de hombres mientras se enfrentan a la complejidad de las citas modernas en bares y apps.

'The Librarians: el próximo capítulo' (SyFy, 11 de septiembre)

'Spin-off' de 'The Librarians', la historia se centra en un bibliotecario del pasado que viaja en el tiempo hasta el presente para descubrir que está atrapado en un mundo que ya no reconoce. Al visitar su antiguo castillo, ahora transformado en un museo público, libera inadvertidamente una poderosa magia que se extiende por todo el continente. Para corregir el caos que ha provocado, se le asigna un nuevo equipo, dando inicio a una emocionante travesía para recuperar artefactos fugitivos y restaurar el equilibrio en un mundo súbitamente sumido en la hechicería.