'Andor', primer arco

La mujer está aterrorizada, consciente de que acaba de arruinar su vida para siempre. Apenas aparece unos minutos y, probablemente, no la volvamos a ver, ... pero el encuentro es suficiente para comprender que ella, nerviosa y acelerada, ha decidido vivir -o morir- según unos valores éticos que acarrean consecuencias. Ella se ha rebelado contra el poder que odia, discrimina, separa a los iguales y los ordena según su condición económica, social o racial.

No ha sido capaz de apartar la mirada, de seguir con su rutina repleta de ventajas por haber nacido en una familia pudiente o en un primer mundo que trabaja por ambición y bebe vino por costumbre; un mundo que celebra durante tres días una boda opulenta que podría alimentar a un planeta entero al otro lado de la galaxia. No, ella no pudo taparse la nariz como el resto y olvidar sus principios, sobre todo aquel que riega todas las creencias que se dicen humanas: haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti.

Así que la mujer, angustiada y sin aire en los pulmones, da la espalda al Imperio y ayuda a los Rebeldes a robar una nave espacial que ella debía proteger. El espía, un tipo llamado Cassian Andor, se encuentra con ella y le da las gracias, le dice que se tranquilice, que lo ha hecho muy bien. Ella, una mujer como cualquier otra, un personaje que ni siquiera tiene nombre, le mira a los ojos y le lanza la pregunta que todavía resuena: «Si hoy muriera, ¿habría merecido la pena todo lo que hicimos?».

Andor escapa y yo no hago más que pensar cómo, en realidad, el mundo está lleno de héroes que deciden morir por sus valores, aunque nadie les haga una película. Todas esas personas que construyen el milagro que otro firmará.

Han pasado cinco minutos de la segunda temporada de 'Andor' en Disney+ y ya es la mejor serie del año.