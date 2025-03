Una secuencia de 'Su majestad'

Hay una secuencia en 'Su majestad' de esas que sacuden el alma, revolucionan la trama y sirven de botón de muestra para resumir los logros ... e hitos que reúne la ficción de Borja Cobeaga y Diego San José. Se presenta casi al final así que bien puede entenderse como un espóiler. Ruego a los alérgicos, pues, que abandonen la lectura de estas líneas si no han visto la serie de Prime Video.

Durante una parte de la ficción, exactamente dos capítulos, hemos conocido a Isidro, el eficaz jefe de la Casa Real, un tipo eficaz y discreto, pero que se aparta durante unos meses cuando el monarca huye a Latinoamérica al descubrirse los turbios negocios con los que se ha enriquecido. Dado que nuestra perspectiva es la de la princesa Pilar (Anna Castillo), en plena suplencia de su padre, no volvemos a saber de este personaje, al que borda Ramón Barea, hasta el episodio final.

Será entonces cuando Isidro y el rey Alfonso (Pablo Derqui) urdan una sucia estrategia para dejar a la princesa Pilar a los pies de los caballos y recuperar el trono. Con la intención de frenar el plan, Guillermo (Ernesto Alterio), el consejero que ha estado al lado de la princesa Pilar durante estos meses, se presenta en el piso de Isidro.

Lo que allí se encuentra es descorazonador: una vivienda prácticamente vacía, con montañas de informes y sin calefacción. Y, sobre todo, a un tipo huraño, un pobre diablo que decidió no tener una vida propia cuando accedió al cargo y que se alimenta de las sobras de los canapés de la copa de navidad. «Esto no es un sándwich normal, no se puede tirar. Detrás de su elaboración hay alguien que sabe que no esta preparando un sandwich normal, está preparando algo para que se lo coma un rey», dice en un monólogo magistral.