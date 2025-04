Crítica 'The last of us' 2x02: todo revienta

La segunda entrega de la nueva sesión de 'The Last of Us' tiene todo lo que le faltaba al inicio de la temporada la semana ... pasada: tensión y drama. Retomados los roles principales y apuntalada la presentación de los nuevos personajes, ya descrita con afinados apuntes la situación distópica, la continuación agita el avispero. La comunidad, la aldea Jackson, vive en aparente equilibrio, no sin ciertas dificultades, con la amenaza de los infectados en el exterior, pero el lugar tranquilo va a dejar de serlo, inexorablemente. Los primeros compases del episodio nos sitúan junto a Abby, de patrulla vigilando la zona donde está el pueblo que seguramente acoge a su objetivo: nada más y nada menos que Joel. Hace un frío infernal. Se siente como espectador el viento helador. Los copos caen sin parar y el bello paisaje gélido guarda una sorpresa bajo el manto blanco glacial. A partir de aquí, inevitablemente, no queda otra que destripar parte del argumento, sin acritud, para ofrecer una crítica solvente a cada estreno episódico, porque la secuencia en la cual los no-muertos, un ejército de sujetos zombificados por el Cordyceps, surgen de debajo de la nieve, como si volvieran a nacer, es escalofriante, en todos los sentidos. Una escena de acción fantástica, la primera de varias. Los individuos cuya mente ha invadido el hongo se comportan como un enjambre enloquecido que buscan víctimas tras la ruptura abrupta de su panal. La relación parasitaria demoledora domina los sentidos de los receptores. Una jauría inhumana dispuesta a acabar con todo.

Abby huye despavorida y desarmada mientras las criaturas desatadas huelen su carne. Persiguen a la ex-Luciérnaga como una manada de hienas hambrientas. La miliciana revolucionaria busca a Joel desesperadamente para acometer su venganza y se lo encuentra cuando menos se lo espera, en un momento tan asfixiante como perversamente mágico. Kaitlyn Dever, vista en la estimable 'Booksmart' aka 'Súper empollonas' y la curiosa 'Nadie te salvará', cumple más que bien con su papel. Aquí no hay protestas en redes, dado su físico normativo. Los gamers suspiran. La joven actriz no tuvo que pasar ningún casting, según cuenta en diversas entrevistas. Conocemos la mochila que carga el personaje, su trágica historia, con la cual es sencillo empatizar, aunque su objetivo sea acabar con un personaje vital. Las contradicciones son la moneda de cambio entre roles en 'The Last of Us', que plantea un giro radical en su clímax que no asustará a quienes ya conocen bien el videojuego (hasta aquí vamos a leer este doloroso pasaje).

¡JACKSON, RESISTE!

Todo revienta. Cientos de infectados se abren paso entre la nieve. Como si estuvieran congelados, retornan a la no-vida con energía exterminadora. Rompen el cascarón helado y corren como lobos pútridos detrás de su presa. El asedio a Jackson es apabullante, como en los mejores instantes de 'Juego de Tronos'. Los cuerpos de los monstruos golpean contra la muralla. Crujen los huesos viscosos. El segundo episodio de la segunda temporada de 'The Last of Us' hiela la sangre. La tensión es casi insoportable. El brío ha vuelto. Imposible no engancharse a esta locura apocalíptica, narrada con energía, cuando toca, e ideas, muchas (ese momento en el cual varios lugareños armados con lanzallamas deciden huir, abandonando a sus compañeros, en vez de enfrentarse al terrible enemigo, o cuando lo perros chocan contras las bestias, mordiéndoles el pescuezo parasitado). Impecables los efectos visuales, no como algunas recientes producciones de Disney, así como el maquillaje y la prótesis (el mostrenco mutante y asesino cubierto de níscalos). Es de recibo elogiar las bondades de un producto que sigue sobresaliendo, huyendo del encasillamiento, aunque no siempre lo consiga con acierto. Un capitulazo con final explosivo. Un reset monumental que sitúa al espectador a las puertas de un viaje vengador sin parangón.