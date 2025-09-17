Iker Cortés Cádiz Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:29 Comenta Compartir

Se inició en el mundo del guion con la firma de cuatro episodios para 'Beverly Hills 90210'. Poco podía imaginar entonces Chris Brancato (Nueva Jersey, 63 años) que, después de llevar sus ideas a series como 'Expediente X', 'Más allá del límite', 'Ley y orden' o 'Hannibal' y dejarse caer en películas como 'Species II', iba a crear 'Narcos', una de las producciones más interesantes de Netflix, donde seguía los pasos de Pablo Escobar en la creación del imperio de la droga y su posterior caída. Brancato está estos días en Cádiz porque el South International Series Festival le ha entregado un premio honorífico, mientras prepara 'The Westies', su nueva ficción, y escribe el guion de la tercera entrega de 'Sherlock Holmes'. «Me gustaría hablar en español, pero es muy difícil», explica en un correcto español antes de saltar al inglés.

-Leo que escribió cuatro episodios de 'Sensación de vivir'. ¿Cómo se pasa de escribir para 'Beverly Hills 90210' a crear 'Narcos'?

-Bueno, lo primero de todo es que cuando eliges escribir sobre algo, lo que intentas hacer es que la gente sienta algo a través de tu escritura. En 'Beverly Hills 90210' aproveché mis experiencias como alumno en la educación secundaria para escribir sobre ello: las chicas que amaba y no podía conquistar, las que sí me hacían caso y todos los traumas del instituto. Así que para mí fue fácil escribir sobre ellos.

-En cambio, no le veo yo como criminal.

Claro, yo no fui un narcotraficante internacional (risas). Dicho esto, siempre me interesaron los programas de televisión que trataban sobre crímenes y personas que eran lo suficientemente audaces para llevarlos a cabo. Así que empecé a escribir sobre ellas pronto. Eran más interesantes para mí que 'Beverly Hills 90210', con todos mis respetos. Mis sobrinas aún creen que 'Sensación de vivir' fue mi mejor trabajo, aunque no la creara (risas).

-¿Cómo surgió 'Narcos'?

Fueron los productores quienes me pidieron que la escribiera. Sabía que la historia de Pablo Escobar era interesante y que mucha gente conocía el nombre, pero no conocía su periplo y eso me pareció estupendo.

-La serie era brillante pero una cosa nos chocó a los hispanohablantes. ¿Por qué se escogió a Wagner Moura, un actor brasileño, para dar vida a Escobar?

-Voy a decir algunas cosas que pueden ser un poco embarazosas. Cuando comenzamos a hacer el casting de 'Narcos', me sorprendió porque teníamos a Wagner Moura, un famoso actor de Brasil, a Paulina Gaitán, una actriz famosa de México. En otras palabras, teníamos estrellas de cine de cada uno de los países latinos. Y siendo el típico gringo que soy, le dije a mi amigo Guillermo Navarro, que dirigía uno de los episodios, «es increíble, estamos consiguiendo estos actores, tenemos estrellas de cine de todos los países». Y él dijo: «¿Y qué vas a hacer con los acentos?». Y yo dije, «¿qué quieres decir? Todos hablan español». Entonces me miró como me estás mirando tu y dijo: «Eres un idiota. ¿Un neoyorquino tiene el mismo acento que un vaquero de Texas?». Le dije que no y el dijo: «Bueno, ahí lo tienes, ese es el mundo hispanohablante». Así que una de las cosas que fue genial sobre 'Narcos' es que me permitió ir a Colombia y a otros países latinos, para tener una experiencia del mundo latino que de otra manera no habría tenido. Y qué mundo tan increíble y maravilloso es. Obviamente, ahora entiendo que hay diferentes acentos en diferentes países. Lo que me hace reír es que Wagner Moura fue un actor tan genial y que fuera el Pablo Escobar perfecto. Eso sí, los colombianos odian muchísimo 'Narcos', pero todos la han visto (risas).

Arriba, Wagner Moura, en 'Narcos'; debajo, Chris Brancato durante su rueda de prensa y un fotograma de 'El padrino de Harlem'.

-La producción, con usted ya fuera, vivió un momento terrible cuando una persona del equipo buscaba localizaciones. ¿Alguna vez se sintió en peligro realizándola?

-Sí, una persona fue asesinada buscando localizaciones, pero no creo que eso tuviera que ver con 'Narcos'. Simplemente era una persona en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Yo recibí amenazas, pero por parte de personas que no estaban en sus cabales y que no tenían ninguna conexión real con Escobar. Así que una vez que la compañía las investigó, se dieron cuenta de que solo eran locos. Así que no, no me sentí amenazado. Pero, ojo, nunca fui a entrevistar a narcotraficantes. Me bastaba con leer libros y todo tipo de información al respecto. No me parecía inteligente entrar en ese mundo y tampoco lo necesitaba.

-¿Cree que la guerra contra las drogas ha fracasado? ¿Deberíamos legalizarlas?

-Es un problema difícil y horrible, pero la guerra contra las drogas es una broma. ¿Sabes qué hace? Crea una economía y muchos empleos. Las personas que venden drogas, las personas que intentan detener a las que venden drogas, las personas que ponen a los que han atrapado vendiendo drogas en la cárcel, los carceleros... En otras palabras, es un sistema económico muy complicado. Y para desmantelarlo es fácil decir: «Legalicemos todas las drogas.» Creo que eso es lo que deberíamos hacer, pero es muy peligroso también. Imagina, en Estados Unidos, en muchas ciudades, han legalizado la marihuana y ves inmediatamente personas con problemas de adicciónnporque es mucho más fácil de conseguir ahora. Así que es una pregunta difícil. Yo creo que las drogas probablemente deberían legalizarse. Necesitamos un cambio.

-¿Cómo se sobrevive a un éxito como el de 'Narcos'? ¿Siente más presión?

-Bueno, sentí la presión de ser bueno antes de 'Narcos' (risas), pero supongo que no era tan bueno. Sí, la presión siempre es tratar de hacer un trabajo excelente. Y eso fue antes de 'Narcos' y después. La sorpresa de 'Narcos' fue que ninguno de nosotros lo esperaba. Netflix había tenido 'House of Cards', pero no era lo que es ahora, así que lo emocionante de 'Narcos' es el hecho de que tantas personas en todo el mundo la hayan visto. Y además, mostraron a la gente que podías hacer un programa mitad en español y mitad en inglés y eso era algo que simplemente no estaba permitido en América. No te permitían hacer programas que tuvieran algún idioma extranjero. Yo no hubiera podido hacer 'Narcos' en 2005, pero es que en 2015 Netflix se estaba expandiendo por América Latina.

-Lleva más de treinta años dedicado a escribir para la televisión. ¿Cómo ha cambiado el medio?

-Al principio de mi carrera solo existían tres cadenas en Estados Unidos y cada vez que se emitía un capitulo de una serie la audiencia era de 60 o 70 millones de espectadores. Ahora mismo se ha producido una expansión diversificación de las distintas plataformas de streaming, los canales de television y la tele por cable. Ahora puede verse un capítulo en un montón de sitios diferentes y eso tiene implicaciones buenas y malas. Los telespectadores están expuestos a una amplia gama de proyectos, pero ahora el negocio se está constriñendo bastante: tienes doscientos canales pero es que también existe TikTok, Snapchat, Facebook... Y todos ellos compiten por la atención del espectador.

-Su próxima producción será 'The Westies'. ¿Qué puede avanzar sobre ella?

-Va sobre la mafia irlandesa en la ciudad de nueva york en los años setenta y ochenta. Son unos tipos guapos y duros que operan allí. Del mismo modo que en 'El padrino de Harlem' hablaba de la mafia y el movimiento por los derechos civiles de la población negra, aquí también añado algo a la narrativa para que tenga un plus y se convierta en algo más interesante. Es como cambiar el eje de rotación. En este caso, por ejemplo, conviven la mafia italiana y la irlandesa, son 'friendenemies', se necesitan mutuamente. También se habla de la relación entre un westie mayor y otro más joven, como una relación padre-hijo. Y en línea con mi trabajo anterior va a haber asesinatos, drogas, drama, alcohol... Todo va a estar ahí metido del mismo modo que en 'Narcos' no solo hablaba de la figura de Pablo Escobar, sino también de la idiotez política americana con su forma peculiar de intentar detener el tráfico de cocaína que acabó haciendo al propio Escobar millonario.

-¿Cómo tiene Chris Brancato su lado oscuro de desarrollado?

-Yo escribo de lo que me gusta y sobre lo que me interesa ver. Son series oscuras, pero no, no soy ningún criminal (risas). Solamente me fascina la mentalidad de una persona como puede robar o matar a alguien. Es algo que no comprendo y escribo para explorarlo.