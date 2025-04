Thriller nórdico

Entenderán que en cuanto Netflix ha estrenado la miniserie 'La cúpula de cristal' haya corrido tras ella y me la he visto de un tirón

Comenta Compartir

Reconozco que soy adicto. Pero antes de que sigan con la boca abierta, puntualizo que es una adicción perfectamente confesable. Soy adicto a los 'thrillers' ... nórdicos, esas películas y series oscuras y rebuscadas con personajes inquietantes de Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia o Islandia. También a la literatura, pero eso es otra historia. Por supuesto no todas son buenas; es más, algunas series y películas son muy malas pero tienen algo, una atmósfera que engancha. Todo empezó con las primeras entregas de 'Los casos del departamento Q' (las últimas, desde que cambiaron de actores son bastante deleznables). Entenderán que en cuanto Netflix ha estrenado la miniserie 'La cúpula de cristal' haya corrido tras ella y me la he visto de un tirón. El resultado es muy satisfactorio, un 'thriller' psicológico, oscuro e introspectivo, que no va a decepcionar a los aficionados.

Como en tantos otros casos, 'La cúpula de cristal' explora cómo los fantasmas del pasado condicionan el presente, en este caso en torno al secuestro de niños. Presenta a una joven de la policía criminal sueca, especializada en psicología y comportamiento, que debe enfrentarse a su traumático pasado que marcó su infancia cuando ella misma fue secuestrada, y que ahora, en su propio pueblo, deberá enfrentarse a algo similar, al secuestro de una niña. Está interpretada con nervio por Léonie Vincent. Como en tantos 'thrillers' nórdicos, tiene una atmósfera sombría, un ambiente opresivo y envolvente y un entorno rural oscuro, gélido e introspectivo, apoyándose en personajes complejos muy potentes y bien definidos. Con una trama muy bien desarrollada y con un suspense psicológico intenso y potente, la serie de Netflix es una adaptación de un libro de la exitosa autora de serie negra sueca Camilla Läckberg. Disfrútenla.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión