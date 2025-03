Compleja y distópico

Comenta Compartir

Es una serie difícil. Debo reconocer que al tercer capítulo no me estaba enterando de nada, y dado que tras ella está Alfonso Cuarón, un ... excelente director mexicano, el de 'Gravity' o 'Roma', decidí darle otra oportunidad y verla de nuevo desde su inicio. Y entonces sí, me di cuenta de que es una gran serie aunque muy compleja. Estoy refiriéndome a 'Disclaimer' en Apple TV+. Es distópica, es decir, llena de saltos temporales, avanzando y retrocediendo continuamente en el tiempo y con realidades paralelas. Sin desvelar demasiado, es la historia de una famosa periodista de investigación que descubre que es un personaje destacado en una novela que pretende revelar un secreto que ella ha intentado mantener oculto. Son siete episodios que estrenó Apple TV+ el pasado octubre, pero que ahora, con la nueva política de la plataforma de permitir que se vea por muchos sitios, ha alcanzado un récord de visitas. Quizá se alargue demasiado, pero seguro que si la veo otra vez se me va a hacer corta.

'Disclaimer' está protagonizada por Cate Blanchett y Kevin Cline, pero sus personajes están interpretados también por otros actores en distintos momentos de su vida. Y en el reparto está el cómico Sacha Baron Cohen (¡Sí, el de 'Borat'!), del que hace tiempo que no sabíamos nada. Además, está narrada en off por tres personajes diferentes alternándose indistintamente. Un puzzle que ustedes deberán ir armando, con atención y minuciosidad, sobre la sociedad actual. Entre tantas voces e idas y venidas, la serie toca temas importantes: la verdad y la mentira, la difamación, la manipulación de la opinión pública, cómo un secreto oculto condiciona toda una vida, la culpa, la redención y el arrepentimiento por hechos pasados. En resumen, una profunda mirada a la naturaleza humana.

Temas

Apple