La alfombra naranja del Festival de San Sebastián. Blanca Castillo

Mar afuera

Crítica TV ·

Conviene, no obstante, prestar atención a otras series que se han presentado más allá de la costa vasca, como la versión nacional de la italiana 'Mare Fuori'

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:35

Las cadenas nacionales han reservado algunas de sus principales bazas para el festival de San Sebastián, la cita más importante con el cine en España ... pero que también guarda espacio para las series, como cualquier certamen que se precie hoy en día (y los que no se precian también). Allí se han estrenado títulos que se esperan con ganas como la segunda temporada de 'La ruta' (ahora en Ibiza), la adaptación de la novela de Cercas 'Anatomía de un instante' (Suárez de nuevo en la pantalla) o 'La suerte', esa rareza sobre toreros y fiesta que va a parar al catálogo de Disney.

