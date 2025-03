'Sorda' arrebata Málaga con la cotidianidad de una madre enfrentada a un mundo hostil

Oskar Belategui Málaga Domingo, 16 de marzo 2025, 01:35 Comenta Compartir

Qué poco sabemos de los discapacitados auditivos. Por ejemplo, una de las productoras de 'Sorda' ha contado en Málaga que las personas que no oyen nunca van al cine a ver películas españolas... porque no tienen subtítulos. Para remediarlo, la directora murciana Eva Libertad debuta con el primer largometraje protagonizado por una actriz sorda, Miriam Garlo, que en la vida real es su hermana.

'Sorda' tiene muchos boletos para hacerse con la Biznaga de Oro tras ganar el Premio del Público en la sección Panorama de la Berlinale. Su protagonista, que no se interpreta a sí misma salvo en su sordera, es una madre primeriza aterrada ante la idea de no poder comunicarse con su pequeña.

Su chico es un buen tipo sin problemas de audición, un oyente, que hace todo lo que puede para que las cosas salgan bien aunque, en el fondo, no pueda ponerse en lugar de alguien que vive en el silencio. Si Garlo está de premio, lo mismo se puede decir de Álvaro Cervantes, que aprendió el lenguaje de signos antes del rodaje.

Didáctica sin pontificar

«Hay tantas maneras de ser sorda como de ser oyente. Nuestro objetivo no es que esta mujer sorda representara a una comunidad, porque eso es imposible», aclara la directora. La cinta logra el milagro de resultar didáctica sin pontificar y siempre apelando a la emoción y a la verdad. ¿Cómo es dar a luz para una mujer que no entiende lo que le dicen los médicos? ¿Y una reunión con amigos oyentes, que no hablan mediante lenguaje de signos?

Ampliar Miriam Garlo, Eva Libertad y Álvaro Cervantes en Málaga. EFE

«La integración entre ambas comunidades es posible siempre que se haga con cuidados y con cariño», apuesta Miriam Garlo, que le dijo a su hermana que llevaban juntas toda la vida preparando esta película sin saberlo. El 30 de abril se estrena en cines. Con subtítulos.