Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La actriz Carla Peterson y el director Daniel Hendler en San Sebastián. Efe

San Sebastián auxilia al cine argentino frente a la motosierra de Milei

'27 noches', de Daniel Hendler, la película inaugural, es una simpática comedia sobre la salud mental en la tercera edad

Oskar Belategui

Oskar Belategui

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:27

Las películas inaugurales de San Sebastián se eligen en algunas ocasiones por su estrella protagonista, cuya presencia da lustre al inicio del festival. Este año ... no ha sido el caso. La 73 edición del Zinemaldia ha echado andar con una primera imagen que es todo un síntoma de los tiempo: la N gigante de Netflix acompañada del sonido 'tudum'. Escoger una producción argentina de la plataforma para abrir la 73 edición del festival español más importante es una declaración de apoyo a una cinematografía que está siendo desmantelada por el gobierno de Javier Milei.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  2. 2 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  5. 5

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  6. 6

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  7. 7 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  8. 8

    Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  9. 9 Joan Manuel Serrat se reencuentra con Gipuzkoa: «Montábamos en bicicleta e íbamos a Tolosa»
  10. 10

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco San Sebastián auxilia al cine argentino frente a la motosierra de Milei

San Sebastián auxilia al cine argentino frente a la motosierra de Milei