¿Pero dónde está Papá Pitufo?

Estos días ve la luz en las salas de cine 'Pitufos', a secas, sin el artículo «los» por delante, quizás para diferenciar este estreno, dedicado a los entrañables personajes de cómic, de otras adaptaciones al medio audiovisual, que son unas cuantas y casi ninguna decente. Esta vez, faltaría más, los pequeños aventureros de tez azulada y gorro absurdo vuelven a merodear por el mundo real para salvar a Papá Pitufo de un misterioso secuestro. Cine de animación para los más pequeños, de consumo ideal en época estival, aunque la competencia es mucha: 'Jurassic World: El renacer' está arrasando en taquilla y 'Elio', la última de Pixar, es una maravilla visual. En la versión original el reparto incluye a Rihanna, James Corden, Nick Offerman, Sandra Oh y Octavia Spencer, mientras la película doblada al castellano, disponible en nuestra cartelera, apuesta por Rigoberta Bandini (Pitufina) y Florentino Fernández (Gargamel y su hermano Razamel). Hay algunos números musicales bajo la dirección de Chris Miller, máximo responsable de la divertida 'El gato con botas' y la tercera entrega de 'Shrek', al que se une Matt Landon en los créditos principales. Hablando con el léxico propio de Los Pitufos: «es una película pitufa, para gente pitufa, que te pitufará».

«En esta película, el público verá a los pitufos como nunca nadie los ha visto anteriormente», afirma con obvio entusiasmo su director. «Partiendo de los cómics originales de Peyo como modelo, hemos revitalizado la franquicia. Hemos trasladado el mundo del cómic en papel a un universo generado por ordenador, inmersivo y táctil». Mantener la fidelidad a los personajes ha sido una prioridad, no siempre conseguida. «Su sentido del diseño era icónico», comenta Miller. «De niño, los originales dibujos de Peyo, me atraían instantáneamente, como un imán. Me parecían familiares, como si los conociese aunque nunca los hubiera visto». Los archiconocidos personajes de cómic creados por Pierre Culliford, alias Peyo, no han tenido demasiada suerte en sus traslaciones al formato largo.

Los geniales hombrecillos azules, la idea más universal del dibujante belga, Los Pitufos, atienden a nombres como Schtroumpfs, Smurfs, Barrufets, Puffo, Schumlpf, Hupikék törpikék o Potxokiak por todo el planeta. Su primera aparición está fechada un 23 de octubre de 1958, en 'La flauta de seis pitufos' (aka 'La flauta de los pitufos'), una historieta protagonizada por Johan y Pirluit, también creación del mismo autor, para la revista 'Le Journal d'Spirou', donde empezaron a publicarse por recomendación del maestro Franquin. Su popularidad se disparó, a pesar de ser personajes secundarios, hasta el punto de conseguir su propia serie a petición del público y editores.

La historia de unos personajes únicos

'Los Pitufos Negros', ahora con la piel violeta, fue su puesta de largo en solitario sobre papel, para saltar posteriormente a todo tipo de soportes que multiplicaron aún más su calado en lectores de todas las edades. Una serie de animación, la película 'Los Pitufos y la flauta mágica' (con música de Michel Legrand), y todo tipo de merchandising los lanzaron definitivamente a un estrellato que aún perdura. Su creador se sintió prisionero de sus pequeños hijos color cielo, ya que tuvo que dedicarse de lleno a sus correrías ante la gigantesca demanda dada su imparable fama internacional. La imagen de Los Pitufos no sólo ha invadido camisetas, cromos, pósters y demás. En lo años ochenta marcaron a toda una generación de infantes que bailaron a su son, en el amplio sentido de la frase. Llegaron a vender miles de discos cantando junto al Padre Abraham, una especie de Papa Pitufo en carne y hueso, con barba a lo Papá Noel y sombrero, de aspecto más bien hippy. A lo tonto sus cánticos, con las voces convenientemente tratadas en postproducción, lograron entrar en las listas de éxitos. Desde entonces se ha extendido el término «voz de pitufo» aquí y allá.

Los Pitufos son un gran referente universal, en el mundo del cómic y más allá. Los inmortales Pitufos, la Pitufina, su mayor enemigo el villano Gárgamel y su avieso gato, han protagonizado deliciosas historietas como «El pitufo volador», «El ladrón de pitufos», «El rey pitufo», «El astropitufo», «Los pitufos y el ketekasko», «Sopa de pitufos» y un largo etcétera... Perduran en nuestra memoria, no dejan de ser re-editadas sus aventuras y aparecen en cualquier sitio cuando menos te lo esperas... siempre «pitufando», ¡ahora en los cines!