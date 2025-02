Las 10 mejores películas de Robert Altman en plataformas

Boquerini . Jueves, 20 de febrero 2025, 11:29 Comenta Compartir

Estamos en pleno centenario de uno de los directores más inclasificables de Hollywood, Robert Altman (Kansas, 20 de febrero de 1925 - Los Angeles, 20de noviembre de 2006). El también productor estudio en la univesidd de Misslouri y participó como piloto en la Segund Guerra Mundial. Su entrada en Hollywood fue a través de la televisión a través de diversas series, entre ellas 'Bonanza'. Pronto fue considerado como uno de los directores independientes más rebeldes e innovadores de Hollywood. Altman hizo prácticamente de todo: guionista, director, productor, actor. Es un hombre que conoció como nadie los entresijos de la profesión y que ha tenido una de las más interesantes trayectorias profesionales, tanto en cine como en televisión.

Pese a su interés, sus mejores películas no se encuentran en ninguna plataforma: Ni 'Nashville', ni 'Vidas cruzadas', ni 'El juego de Hollywood', ni 'Kansas City'... Pero tampoco otras consideradas más 'comerciales' como'Un día de boda', 'Buffalo Bill y los indios', 'Una pareja perfecta por computadora' o 'Popeye'. Entre las que sí se encuentran el plataformas, estas son las diez mejores.

10 Disponible en Filmin, y en alquiler Apple TV (Robert Altman, 1998) 'Conflicto de intereses'

Protagonizada por Kenneth Branagh, Robert Downey Jr., Embeth Davidtz, Clyde Naynes, Tom Berenger, Robert Duvall y Daryl Hannah. Robert Altman hizo aquí una película de abogados a partir de un libro del autor que mas libros y más éxito ha obtenido con historias de juicios y letrados, John Grisham ('La tapadera', 'El informe pelícano', 'El cliente'), que también firmó el guion. Sin embargo, esta reunión de talentos, a los que hay que añadir los del espectacular reparto coral, típico del cine de su director supuso un fracaso de taquilla.

Rick Madruger (Kenneth Branagh) es un respetado abogado, divorciado y con dos hijos pequeños, que lleva una vida tranquila en un pequeño pueblo llamado Savannah y que mantiene una relación sentimental con una compañera de trabajo. Sin embargo una noche conoce a Mallory Doss (Embeth Davidtz), una preciosa camarera a la cual le han robado el coche, y él se ofrece a llevarla a casa. Una vez dentro ella se quita la ropa mojada y se despelota casualmente ante la atenta mirada de Rick, manteniendo ambos una tórrida aventura. Pero Mallory vive aterrorizada por su padre, Dixon Doss (Robert Duvall), un pastor fundamentalista, que le persigue para matarla, y al día siguiente la camarera se presenta en el bufete del abogado para contratar sus servicios: Quiere que le defienda de su propio padre. Rick, que se ha enamorado de ella, decide ayudarla alegando que el padre de ésta padece enajenación mental, y consigue que las autoridades le encierren en un hospital psiquiátrico. Pero Dixon escapa del hospital y es entonces cuando comienza la verdadera pesadilla para la pareja. Mientras un huracán se cierne sobre la ciudad, Rick se ve envuelto en una batalla sin juez ni jurado, solo un verdugo. Así, el letrado se complica en una extraña intriga que le llevará a arriesgar su propia vida.

Un thriller psicológico que no por convencional resulta menos apasionante, donde el letrado protagonista ignora la principar regla de su profesión: No enredarse nunca con una clienta, y nunca poner en peligro a la familia ya que los conflictos de intereses pueden provocar visiones distorsionadas y nada objetivas. La película se estrenó en España el 3 de julio de 1998.

9 Disponible en alquiler Apple TV (Robert Altman, 1994) 'Pret-à-porter'

Ampliar 'Pret-à-porter'. RC

Protagonizada por Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Jean-Pierre Cassel, Kim Basinger, Chiara Mastroianni, Stephen Rea, Anouk Aimée, Julia Roberts, Tim Robbins y Lauren Bacall. Una película de las queRobert Altman siempre fue un maestro insuperable, las historias corales, de muchos personajes e historias cruzadas, ambientada en el salón de la moda de París. Además del espectacular reparto, aparecen en breves cameos aparecen en breves cameos diseñadores como Jean-Paul Gaultier, Christian Lacroix y Claude Montana, y las entonces modelos Naomi Campbell o Helena Christensen pasando por Linda Evangelista o Carla Bruni. La escena más conocida del film es el desfile de modelos totalmente desnudas.

En el mundo de la moda, el acontecimiento del año es la presentación en París de las colecciones de prêt-à-porter (listo para llevar). Ese gran acontecimiento provoca que gran cantidad de aficionados al mundo de la moda aparezcan con sus mejores galas en las primeras filas de los desfiles organizados por las grandes casas de costura. Allí acuden diseñadores, modelos, fotógrafos, periodistas y famosos, aunque los auténticos protagonistas son las envidias y las rivalidades personales. Este año, el asesinato del jefe de la Chambre Sindical de la moda Olivier de la Fontaine (Jean-Pierre Cassel), uno de los grandes del sector, los ha convertido a todos en sospechosos. Será es en este lugar donde salgan a relucir los trapos sucios de este mundillo.

Altman buscó una vez más captar un microcosmos muy concreto a partir de la intersección de diferentes historias y personajes en el contexto de la Semana de la Moda en París. Todo un hormigueo de personajes es observado bajo el prisma de la ironía. A destacar la escena en que Sofia Loren intenta volver a seducir a Marcello Mastroiani, todo un guiño a las numerosas películas en las que la pareja compartió protagonismo. En España el etreno tuvo lugar el 24 de marzo de 1995.

8 Disponible en Filmin (Robert Altman, 1979) 'Quinteto'

Ampliar 'Quinteto' RC

Protagonizada por Paul Newman, Vittorio Gassman, Fernando Rey, Bibi Andersson, Brigitte Fossey, Nina Van Pallandt y David Langton. Una visión apocalíptica del futuro del mundo, después de la glaciación que destruye todos los centros de producción de la Tierra y los supervivientes tienen que matar para sobrevivir. Altman apuesta por la ciencia ficción sin abandonar sus repartos espectaculares.

En un futuro, tras una tercera guerra mundial, en el desolado planeta Tierra, que sufre los efectos de una nueva y terrible glaciación, Essex (Paul Newman), un cazador de focas, y su compañera embarazada Vivia (Brigitte Fossey) intentan sobrevivir. La mayor parte de la población ha muerto por las extremas temperaturas o agotados a causa de la escasez de alimentos. Desesperados, el cazador y su mujer, viajan hasta una ciudad devastada, convertida en hogar de millones de personas, donde Essex intenta localizar a su hermano Francha (Thomas Hill). Éste los recibe con los brazos abiertos y los acoge en su modesto apartamento. El ambiente es agradable y propicio para celebrar el embarazo de Vivia y jugar al 'Quinteto', un juego de mesa que se ha hecho muy popular. Pero, mientras Essex sale a buscar madera para el fuego, sobreviene la tragedia. Un desconocido pone una bomba en la casa y Vivia y Francha mueren. El desconocido sale corriendo, perseguido por Essex que le ha visto huir, pero antes de que pueda capturarle el desconocido es asesinado. Registrando en sus bolsillos encuentra una lista con seis nombres, algunas piezas del juego 'Quinteto' y los documentos de identidad del hombre: 'Redstone', un nombre que a partir de ese momento adopta Essex. En la lista aparecen seis nombres, el del propio Redstone (Craig Richard Nelson), Francha, Deuca (Nina Van Pallandt), Goldstar (David Langton), St. Christopher (Vittorio Gassman) y Ambrosia (Bibi Andersson). Los dos primeros están muertos y al resto los encuentra en un hotel donde descubre que el grupo completo, encabezado por un juez llamado Grigor (Fernando Rey), han llevado el juego hasta un nivel superior en el que los perdedores van a caer muertos a manos de un único ganador y, por tanto, superviviente. No tardan en morir salvajemente asesinados Goldstar y Deuca, pero Essex logra advertir a Ambrosia de que también está en la lista, y ésta se une a él. St. Cristopher muere al caer al hielo mientras perseguía a Essex y cuando éste regresa al apartamento de su hermano para recoger algunas piezas del juego, Essex se ve obligado a matar a Ambrosia quien le seguía los pasos, ahora para asesinarlo. Essex vuelve al hotel para decirle a Grigor que él es el ganador y reclamar su premio, que no es otro que conservar la vida. Aunque Grigor le pide que siga jugando, Essex decide dejar la ciudad y poner rumbo a los desiertos territorios nevados del norte.

Robert Altman nos traslada aquí a una segunda edad de hielo en estahermética aventura distópica de aires bergmanianos, no en vano forma parte del reparto la actriz habitual del sueco Bibi Andersson. El título de 'Quinteto', hace referencia al cuioso juego que plantean los supervivientes y que sirve a Altman para plantear cuestiones sobre el sentido de la vida y el más allá (muy a lo Bergman). La película se estrenó en España el 8 de octubre de 1990.

7 Disponible en Prime Video (Robert Altman, 2000) 'El Dr. T y las mujeres'

Ampliar 'El Dr. T y las mujeres'. RC

Protagonizada por Richard Gere, Helen Hunt, Farrah Fawcett, Laura Dern, Shelley Long, Tara Reid, Kate Hudson y Liv Tyler. Robert Altman volvió a dirigir su mirada crítica sobre la sociedad acomodada contemporánea, realizando una particular revisión de la historia de Job, al que da vida Richard Gere, que hace aquí una especie de autopatrodia emotiva de su persona pública, un tipo afortunado, envidiado y deseado al que parece que nada puede ir en contra suya.

El doctor Sullivan Travis (Richard Gere) es un prestigioso ginecólogo de Dallas a la vez que un atractivo cuarentón. Esta combinación irresistible s la cual el Dr. T, como le apodan, es totalmente ajeno, provoca auténticas peleas a la hora de conseguir una cita en su consulta. vive rodeado de mujeres: su mujer, su cuñada, a la que le gusta demasiado la bebida, sus dos hijas, su criada mexicana, sus enfermeras de la consulta y todas sus pacientes, todas ellas sin excepción le adoran, porque entiende a las mujeres y las mima y las trata bien. Lleva una vida aparentemente normal: trabaja, adora a su mujer Kate (Farrah Fawcett) y a sus dos hijas (Kate Hudson y Tara Reid), juega al golf cada semana con su grupo de amigos de siempre (que por cierto le envidian a muerte y no solo por su habilidad en este juego), caza y cientos de mujeres le adoran a cada paso. Desafortunadamente su vida casi bucólica está a punto de dar un giro de casi 180 grados. Un buen día todo se empieza a complicar. Es seducido por su instructora de golf. Todo su mundo se desmorona cuando su propia esposa cae en una crisis nerviosa, le pide el divorcio y se aleja de él. Su enfermera jefe le desea, en su consulta reina el caos, se descubre explorando a la amante de su hija. Todo parece derrumbarse… Pero será precisamente otra mujer, Bree (Helen Hunt), quien de nuevo le oriente haciéndole ver muchas cosas que hasta el momento ignoraba por completo.

Altman retrata un determinado segmento de la realidad norteamericana y reflexiona sobre la naturaleza del ser humano. En esta ocasión, el blanco elegido por el cineasta es la clase alta del sudoeste, concretamente de la ciudad de Dallas. A la abundancia de subtramas típica en el cine de Altman se añade esta vez un final surrealista. La película tuvo su estreno entre nosotros el 20 de abril de 2001.

6 Disponible en Filmin (Robert Altman, 1977) '3 mujeres'

Ampliar '3 mujeres' RC

Protagonizada por Shelley Duvall, Sissy Spacek, Janice Rule, Robert Fortier, Ruth Nelson y John Cromwell, Altman («Nashville»), que dirige, escribe y produce, y que presenta una notable influencia del cine de Ingmar Bergman en lo que es la introspección del alma femenina, con un reposado ritmo narrativo. Excelente reparto con Selly Duvall (premio de interpretación en Cannes), Sissy Spacek y Janice Rule como las tres mujeres del título.

La extrovertida y joven enfermera Mildred 'Millie' Lammoreaux (Shelly Duvall) que trabaja en Desert Spring, un establecimiento geriátrico de California dedicado a la rehabititación de ancianos, enseña su nueva ocupación a la recién llegada y tímida Pinky Rose (Sissy Spacek), que solo pretende olvidar su pasado en Texas, que pronto se hacen amigas, alquilando juntas un apartamento y descubren pronto que tienen el mismo amante, Edgar Hart (Robert Fortier). Pinky primero intenta suicidarse cuando se da cuenta que Millie no es la mujer maravillosa que ella que pensaba que era, y después trata de adoptar la personalidad de Millie. Entretanto la madura Willia Hart (Janice Rule) da a luz un niño muerto y se queda viuda al matarse su marido en un accidente cuando jugaba con un revolver, por lo que decide unirse a las otras dos mujeres y vivir juntas.

La película, que se puede entender como un sueño, tiene un mínimo argumento que incluye a dos mujeres cuyas personalidades están en marcado contraste, cuando se reúnen por primera vez y se mudan juntas. La tercera mujer es un personaje de soporte clave, una artista mural que vive en el mismo edificio de apartamento. Los eventos tienen lugar en una pequeña comunidad del desierto típica de las que se encuentran al este de Los Ángeles. La película, que pasó por el Festival de Cannes, donde Shelley Duvall obtuvo el premio a la Mejor Actriz, tuvo su estreno en España el 11 de marzo de 1978.

5 Disponible en Prime Video, Filmin, Acontra+, y Pluto TV, y en alquiler en Apple TV (Robert Altman, 2001) 'Gosford Park'

Ampliar 'Gosford Park'. RC

Protagonizada por Michael Gambon, Richard E. Grant, Derek Jacobi, Emily Watson, Kelly MacDonald, Helen Mirren, Clive Owen, Ryan Phillippe, Maggie Smith y Kristin Scott Thomas. Robert Altman viajó a Inglaterra por primera vez para realizar este singular film coral con un reparto de conjunto absolutamente extraordinario. La acción tiene lugar en la campiña inglesa en 1932. La película ilustra una sociedad y un estilo de vida que se precipita hacia su desaparición. Altman reúne a los más distinguidos miembros de la sociedad británica de principios de los años 30 y a su servidumbre en una mansión para que los primeros disfruten de una divertida jornada de caza.

Noviembre de 1932. Godsford Park es la magnífica mansión campestre en la que Sir William McCordle (Michael Gambon) y su esposa, Lady Sylvia (Kristin Scott Thomas), reúnen a familiares y amigos para una partida de caza. Han invitado a un grupo variopinto, entre los que se cuentan una condesa, un héroe de la Primera guerra mundial, el ídolo de masas Ivor Novello (Emily Watson), y un productor de cine norteamericano que realiza las películas de Charlie Chan. Mientras los invitados se congregan en las doradas estancias de arriba, sus sirvientes y ayudas de cámara personales se incorporan a las filas de la servidumbre de la gran casa, a lo largo de las incontables cocinas y pasillos de abajo. Sin embargo, no todo es lo que aparenta ser; ni entre los enjoyados huéspedes que almuerzan y cenan a sus anchas, ni en las habitaciones del ático y lugares de trabajo donde los criados procuran por el bienestar de sus señores.

En parte comedia de costumbres, en parte film de misterio, la película resulta una emocionante exposición de hechos que tienden un puente entre generaciones, clases sociales, sexos, y trágicas historias para culminar en un asesinato. 'Gosford Park' logró el Oscar al mejor guion original, siendo nominada además en otras seis categorías: película, director, actrices secundarias (Maggie Smith y Helen Mirren), vestuario y dirección artística. La película se estrenó en España el 8 de marzo de 2002, reponiéndose en salas limitadas el 12 de junio de 2020.

4 Disponible en Filmin (Robert Altman, 1970) 'M.A.S.H.'

Ampliar 'M.A.S.H.' RC

Protagonizada por Donald Sutherland, Elliot Gould, Tom Skerritt, Sally Kellerman, Robert Duvall, Roger Bowen y Rene Auberjonois. Original, desmitificadora y antibelicista comedia bélica, que ambientada en la Guerra de Corea, en realidad se refería a la del Vietnam, en pleno auge en aquellos momentos. Destaca del desenfado y la irreverencia de la historia, la primera que se enfrentó a la guerra con un tono irónico y desmitificador del soldado con héroe de guerra, se basa en una novela de Richard Hooker, seudónimo tras el que se escondió un prestigioso cirujano norteamericano.

La película se centra en un grupo de médicos de un campamento estadounidense que atiende a los heridos en batalla durante la guerra de Corea, el MASH 4077 (Hospital Quirúgico Móvil del Ejército, por sus siglas en inglés). El argumento central expone el día a día de ese grupo de médicos durante la guerra. Allí el capitán Hawkeye (ojo de halcón) Pierce (Donald Sutherland) y sus dos compañeros, el jefe de cirugía, Trapper John McIntyre (Elliott Gould) y el capitán Duke Forrest (Tom Skerritt) se enfrentan a lo que ellos llaman 'payasos del ejército': un fanático religioso más creyente que el propio cura de la división, el mayor Frank Burns (Robert Duvall), y una fanática de las reglas más obsoletas y tradicionalistas del ejército, la jefa de enfermeras Margaret O'Houlihan (Sally Kellerman). Tanto ellos como su equipo de enfermeras, se toman el trabajo muy en serio, pero en su tiempo libre, las bromas constantes y la ironía hacen más llevadera la situación. Sus peculiares formas de ver la vida harán del hospital un manicomio Los cirujanos se gastan bromas, algunas bastante macabras, entre ellos y con los mandos militares de su unidad, de tipo sexual con sus enfermeras y todo acaba repercutiendo a una deshumanización total en la mesa de operaciones. Ponen su sello personal en una serie de episodios que acontecen en el campamento: desde un partido de fútbol contra una unidad superior hasta un viaje a Tokio para operar al hijo de un diputado y jugar al golf, o averiguar si la enfermera jefe es rubia natural quien, tras un indecoroso incidente con el Mayor Burns, será apodada 'Morritos Calientes'.

La película está narrada con un humor ácido e irreverente, en consecuencia con lo que parece guiar la narrativa de todo el film: derribar los idealismos en torno a la grandiosa moral de la que se ufana el Ejército estadounidense, y años después daría paso a una serie de televisión de gran éxito que protagonizó Alan Alda. Satiriza la ética del ejército al contraponer las reglas escritas con la práctica real, hace batallar a lo que 'se supone que debería ser' con lo que realmente es y, así, critica desde un humor inteligente. La película fue Palma de Oro en el Festival de Cannes y logró el Oscar al Mejor Guion Adaptado, quedando nominada en las categorías de Mejor Dirección, Mejor Película, Mejor Actriz Secundaria (Sally Kellerman) y Mejor Montaje. La película estuvo prohibida en España -era uno de los títulos que nunca faltaban en las carteleras de Biarritz y Perpignan, no pudiéndose estrenar entre nosotros hasta el 4 de octubre de 1976.

3 Disponible en Filmin (Robert Altman, 1970) 'El volar es para los pájaros'

Ampliar RC

Protagonizada por Bud Cort, Sally Kellerman, Michael Murphy, Shelley Duvall, William Windom, Rene Auberjonois, John Schuck y Stacy Keach. Una hermosísima comedia con tintes fantásticos, extraña alegoría fantástica sobre los sueños irrealizables, donde un muchacho se empeña en aprender a volar y se construye unas alas para lanzarse desde el tejado del observatorio astronómico de Houston, y mientras esto ocurre van cruzando por su vida una serie de personajes que, entre algunas excentricidades, van confeccionando un complejo puzzle para comprender el auténtico significado de su acción.

Brewster McCloud es un niño búho e intelectual que vive recluido en un refugio antiaéreo del Astrodome de Houston, una especie de búnker con un solo objetivo: fabricar unas alas perfectas que le permitan volar, aunque solo sea dentro de los confines del estadio. Brewster habla de su sueño a aquellos en quienes confía, pero muestra una forma única de tratar a los demás que no encajan en sus planes. El muchacho cuenta con el apoyo de una chica, Louise, que lo alienta a continuar en su empresa y ve el objetivo como alcanzable. Las marcas físicas que tiene la joven en la espalda hacen pensar que se trata de una mujer pájaro o algo parecido. Por otro lado está Suzanne. Ésta, al contrario de la anterior, intenta convencer a Brewster para que ponga final a la locura. Mientras todo esto ocurre, empiezan a aparecer por la ciudad una serie de cadáveres, entre ellos el del jefe de Brewster, cubiertos por excrementos de ave. La policía local llama a un detective de San Francisco, Frank Shaft, para que investigue el misterioso caso. Cuando llega el fatídico día y entra en la cúpula con su fantasiosa construcción de alas de pájaro, Brewster se ve rodeado por la policía. El sueño de libertad de este joven podría haber sido simplemente respetado y admirado de no ser porque aparecen personas de su entorno muertas con indicios de haber sido atacados por pájaros. Por esto Brewster es considerado principal sospechoso y cae sobre el todo el peso de los juicios sociales.

La película supuso el debut de Shelly Duvall en la gran pantalla. Robert Altman llenó la película de metáforas y con un caústico sentido del humor con una lucidez extraordinaria. Se estrenó en España el 8 de mayo de 1972.

2 Disponible en Prime Video y Filmin, y en alquiler en Apple TV y Amazon. (Robert Altman, 1973) 'Un largo adiós'

Ampliar 'Un largo adiós'. RC

Protagonizada por Elliott Gould, Sterling Hayden, David Arkin, Jim Bouton, Nina Van Pallandt, Warren Berlinger, Una orginal y fascinante parodia de Robert Altman basada en la novela policíaca clásica de Raymond Chandler, con Elliott Golud con una de sus mejores interpretaciones como el estrafalario y pícaro Phillip Marlowe (personaje que ya había interpretado previamente Humphrey Bogart). La película es un glorioso tributo a Hollywood con un final tan controvertido como provocador.

Philip Marlowe (Elliott Gould) es un detective privado que vive solo en un ático, junto a su caprichoso gato, y lleva una vida bohemia, solitaria y un tanto extravagante. Una noche de verano, su amigo Terry Lennox (Jim Bouton) llega a su casa, le cuenta que ha tenido diferencias con su esposa Lennox y le pide que lo acompañe hasta la frontera con México, a Tijuana, para cambiar de aires. El detective Marlowe accede, pero al regresar a su domicilio de nuevo se encuentra con la policía que le interroga de mala manera sobre el asunto del viaje. Marlowe acaba en la cárcel por un breve lapso de tiempo, acusado de complicidad en el asesinato de la mujer de Terry, que ha aparecido brutalmente apaleada, aunque le sueltan cuando las autoridades del pueblecito de Otatoclan informan del suicidio de Lennox. Marlowe no se lo cree, pero no tiene por dónde empezar a investigar. La puerta se le abrirá inesperadamente al indagar sobre otro caso, el de la esposa (Nina Van Pallandt) de un escritor (Sterling Hayden) que lo contrata para que lo encuentre, ya que hace una semana que falta de su casa y que en realidad se esconde, sin que ella lo sepa, en una clínica regentada por un extravagante doctor que lo chantajea (Henry Gibson)- Sus ausencias son habituales porque su matrimonio no va bien, está bloqueado como escritor y se ha entregado a la bebida, pero en esta ocasión también hay algo distinto en esa desaparición que hace que su mujer se alarme. Por último, Augustine (Mark Rydell), un mafioso local siempre rodeado de esbirros, encarga a Marlowe, por la fuerza, el hallazgo de 355.000 dólares que Lennox, en realidad un correo suyo, le ha robado. Marlowe se enfrenta entonces al caso más extraño de su vida cuando descubre que aparentemente todo está relacionado, incluida una maleta repleta de dinero procedente del tráfico de drogas. Pero en esa búsqueda de la verdad, Marlowe acaba perdiéndose en un laberinto de sexo y engaños sólo para descubrir que, en Los Ángeles, si el amor es peligroso... la amistad es mortal.

Como en todas las novelas de Chardler, la trama es enrevesada y laberíntica, que Altman suaviza con toques de humor. que lo alejan del cine negro El posteriormente famoso Arnold Schwarzenegger aparece brevemente como un bigotudo matón brutal. La película pasó por la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, y el estreno entre nosotros tuvo lugar el 22 de febrero de 1974.

Disponible en alquiler en Apple TV y Amazon (Robert Altman, 1971) 'Los vividores'

Ampliar 'Los vividores'. RC

Protagonizada por Warren Beatty, Julie Christie, Rene Auberjonois, William Devane, John Schuck, Shelley Duvall y Keith Carradine. Uno de los primeros y más prestigiosos trabajos (la película fue incluida entre las diez mejores de la década) de Robert Altman, que propone una visión desmitificadora del Oeste. Warren Beatty da vida a un hombre insignificante que, con la ayuda de una madame de un burdel (maravillosa Julie Christie), lleva la prostitución organizada al viejo Oeste, perdiendo finalmente su imperio a favor de los más poderosos que él.

A comienzos del siglo XX, en el salvaje Oeste, cerca de la frontera entre Washington y Canadá, se encuentra la localidad de Presbyterian Church (Rene Auberjonois) en el pueblo también existe una taberna, que regenta Patrick Sheechan, un irlandés de mal carácter. Hasta allí llega John Q. McCabe (Warren Beatty), un espabilado jugador de cartas, quien mantiene a los mineros jugando al póker, semana tras semana. Su intención es montar un prostíbulo con breveel dinero ganado Pronto llega también al pueblo una mujer adicta al opio, Mrs. Miller (Julie Christie), que se convierte en su amante. Ambos se asocian montando un burdel que en poco tiempo se convertirá en el negocio más rentable de todo el lugar. Las adineradas fuerzas vivas del lugar, viendo los beneficios que genera el negocio en que se ha transformado el establecimiento, intentan comprarlo.

Una película que borra la nobleza y grandeza habitual del género y que arremete contra el llamado sueño americano a través de una bella y pesimista historia de eternos perdedores con una cuidada fotografía de tonos pasteles que firma Vilmos Zsigmond y con una estupenda banda sonora de Leonard Cohen. Julie Christie fue nominada al Oscar por este trabajo. Su estren en España tuvo lugar el 16 de diciembre de 1971.