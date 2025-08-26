Comenta Compartir

Confundida en ocasiones con Margot Robbie por su físico -estos días se ha viralizado un video donde cuenta alguna anécdota al respecto-, Samara Weaving acaba ... de estrenar, directamente en streaming en Disney+, un filme inédito nada desdeñable, 'La conductora', un título que hace no mucho habría visitado la cartelera sin problemas. Lo mejor de esta cinta de acción sobre un robo millonario en un casino es la presencia de la hija de Hugo Weaving, el malo de 'Matrix', una actriz versátil que se ha caracterizado por desenvolverse bien en papeles de chica guerrera en películas como 'Noche de bodas' o 'Guns Akimbo'. También presente en series como 'El misterio en Hanging Rock' o 'SMILF, se dejó ver en la estupenda 'Tres anuncios en las afueras' en 2017, pero llamó la atención de los aficionados al género gracias a su intervención, el mismo año, en la despendolada 'Mayhem', un relato macabro de supervivencia donde el humor negro, marca de la casa, campa a sus anchas.

La comedia negra va en el ADN de Samara, protagonista de un título sanguinolento con espíritu de serie B, 'The Babysitter', también estrenada en 2017, donde un chaval descubre que su niñera es aficionada a los rituales satánicos durante la noche. En la reciente 'Azrael' encarna a la víctima de un sacrificio que huye despavorida. Figura también en los créditos de la ochentera 'Monster Trucks' y en la incomprendida 'Babylon' compartió escena con la propia Margot Robbie, riéndose de su parecido razonable. 'La conductora', escrita y dirigida por Shawn Simmons ('Wayne'), es un divertimento con excusables problemas de tono que ofrece frenéticas persecuciones en vehículos desbocados. Samara al volante es lo más destacable de una obra sin pretensiones que cuenta en el reparto con el mítico Andy Garcia.

