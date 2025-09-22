Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alauda Ruiz de Azúa entre las actrices de 'Los domingos', Blanca Soroa y Patricia López Arnáiz. EP

Alauda Ruiz de Azúa vuelve a deslumbrar en San Sebastián con 'Los domingos'

La directora baracaldesa cuenta de manera sutil y compleja la vocación religiosa de una chica, que descoloca a su familia al anunciar que quiere meterse monja

Oskar Belategui

Oskar Belategui

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:30

Cuenta José Luis Rebordinos que cuando le dijeron que la nueva película de Alauda Ruiz de Azúa iba de una chica que quiere meterse monja ... arqueó la ceja. El inmenso talento como narradora de la directora baracaldesa, alaba el director del Zinemaldia, reside en convertir en apasionante un tema que a priori nos resbala.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  3. 3

    Una caída de postes sobre la vía corta 9 horas la circulación de trenes entre Tolosa y Villabona
  4. 4 Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
  5. 5 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  6. 6 El bonito gesto de Angelina Jolie con los fans de San Sebastián en el Zinemaldia
  7. 7 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  8. 8

    Nace en Zuia el parque de setas y hongos Gorbeialdea, «el más grande de Euskadi»
  9. 9 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  10. 10

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Alauda Ruiz de Azúa vuelve a deslumbrar en San Sebastián con 'Los domingos'

Alauda Ruiz de Azúa vuelve a deslumbrar en San Sebastián con &#039;Los domingos&#039;