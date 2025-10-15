Oda a Shakespeare

Comenta Compartir

Confieso que he asistido con fascinación a los anuncios televisivos del BBVA y del Sabadell. Me atraían, pero también me producían incomodidad, como cuando una ... pareja te mete en mitad de una discusión. La opa hostil nos ha presentado a los Capuleto y los Montesco contemporáneos, pero la mayoría nos hemos quedado fuera de la función. Aun así, hemos tenido que tragarnos esas campañas medio inauditas. Sí que nos interesaría saber, por ejemplo, por qué los bancos cierran los cajeros automáticos en los barrios y en los pueblos, o por qué se pretende que todas las operaciones sean telemáticas. Tal vez consideren innecesarias esas explicaciones porque de 'Los miserables' se produjo hasta un musical y porque, por muchas políticas de comunicación, 'branding' y marketing que haya, hay cosas que no cambian. «Si el dinero va adelante, todos los caminos se abren», ya lo dijo Shakespeare, o eso se cuenta, al menos.

