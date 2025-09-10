Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
El columpio

Katmandú

Txani Rodríguez

Txani Rodríguez

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

Al menos 19 personas fallecieron este lunes en Nepal, y más de 300 resultaron heridas en el transcurso de una manifestación a la que acudieron ... miles de jóvenes de la llamada 'Generación Z'. Los participantes en la protesta salieron a la calle tras la decisión del Gobierno de bloquear plataformas como Facebook, X o YouTube, lo que consideran un ataque directo a la libertad de expresión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El precio de una casa completa que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  2. 2 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  3. 3

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  4. 4

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco
  5. 5

    Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación
  6. 6

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  7. 7 Lady Gaga sorprende al revelar su bebida favorita: un clásico vasco con un toque personal
  8. 8 La confesión de Nagore Robles a Anne Igartiburu en su podcast: «Me encanta ser vasca»
  9. 9

    La niña llegó «en estado muy grave» al Hospital Donostia, donde «no se le detectaron enfermedades genéticas»
  10. 10

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Katmandú