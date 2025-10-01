Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El columpio

Ayudar

Txani Rodríguez

Txani Rodríguez

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

Me ha sorprendido un argumento que he escuchado estos días para mostrar desacuerdo ante las adhesiones multitudinarias al pueblo palestino. Algunas voces han esgrimido que ... Palestina no apoya a los mujeres y que, desde luego, está muy alejada del movimiento LGTBI. Puedo comprarlo todo, pero, en todo caso, daría igual. No creo haya que solidarizarse solo con la sociedad que más se parezca a la nuestra, estoy convencida de que, simplemente, hay que ayudar a los pueblos que lo necesiten. La situación en Gaza –y no debiéramos olvidarnos de otros conflictos existentes en el mundo– es de tal desgarradora gravedad que siento que esos debates, que en otro momento resultarían legítimos, ahora no aportan nada en absoluto.

